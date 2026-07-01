Tiroteo en Morelos durante partido deja saldo de 3 muertos y 9 heridos

La noche del partido de México vs Ecuador, no terminó con saldo blanco en el estado de Morelos, debido a que se registró un ataque armado durante una convivencia vecinal en la cancha de usos múltiples del barrio Rancho Nuevo en Yautepec, Morelos.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó que sí hubo decesos y heridos en el lugar. Según se informó, se trató de dos mujeres y un hombre, quienes perdieron la vida; dos de ellos en el lugar de los hechos y uno en un hospital a donde fue trasladado.

La fiscalía señaló que las indagatorias se desarrollarán con los criterios del Protocolo de Actuación con Perspectiva de Género para el delito de feminicidio. Sin embargo, trascendió que podría tratarse de un ataque dirigido a la aspirante por Morena a la presidencia municipal de Yautepec, Sandra Fernández Gómez, rumbo a las elecciones de 2027.

¿Quiénes eran las personas que perdieron la vida en el tiroteo de Morelos?

Se especula que una de las personas fallecidas pueda ser la aspirante, ya que se sabe fue herida de gravedad. Sin embargo las autoridades aún no confirman que haya perdido la vida. Sin embargo, su esposo, Miguel Tijera sí resultó una de las víctimas mortales.

Lamento profundamente lo ocurrido esta noche en Yautepec. Expreso mi solidaridad con las familias.

He instruido a las instituciones que integran la Mesa Seguridad a realizar las acciones necesarias para esclarecer lo sucedido y que los responsables respondan ante la justicia. — Margarita González Saravia (@margarita_gs) July 1, 2026

Miguel Tijera, esposo de la aspirante a la presidencia de Yautepec, ejercía como asistente del diputado federal por Morelos, Agustín Alonso. Según los reportes, se encontraba junto con decenas de ciudadanos viendo el partido de México vs Ecuador, cuando un grupo armado abrió fuego contra la pareja.

De las otras 2 víctimas poco se sabe.

De acuerdo con el video que circuló por redes sociales, sugería que podrían haber estado presente algunos niños. Tras las detonaciones, civiles y los menores, buscaron resguardarse buscando protegerse de las balas. Sin embargo, las armas lograron alcanzar a un pequeño.

La gobernadora de Yautepec, Margarita González Saravia, condenó los hechos a través de un mensaje emitido por medio de sus redes sociales.