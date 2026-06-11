Sheinbaum consultará de manera directa sobre la USICAMM a los maestros

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que a partir de agosto iniciará una consulta directa con docentes de todo el país para definir una alternativa a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Durante la conferencia matutina, la mandataria sostuvo que la discusión no puede quedarse únicamente en las mesas de negociación con las dirigencias sindicales. Por ello, adelantó que el gobierno recorrerá escuelas para conocer la opinión de más de un millón de docentes sobre los mecanismos de ingreso, promoción y movilidad en el sistema educativo.

Consulta escuela por escuela

Sheinbaum reconoció que existe inconformidad entre el magisterio respecto a la USICAMM, organismo que surgió tras la derogación de la reforma educativa impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, rechazó volver al esquema de comisiones mixtas entre sindicatos y gobiernos estatales que operó durante años.

La presidenta argumentó que ese modelo generó prácticas de corrupción en la asignación de plazas y cambios de adscripción. Frente a ello, propuso que sean los propios docentes quienes definan el mecanismo que sustituirá a la USICAMM.

"Lo que decidan las maestras y los maestros, eso va a ser", afirmó al explicar que la consulta se desarrollará directamente en los planteles educativos y mediante estructuras académicas como los consejos técnicos.

El diálogo con la CNTE sigue abierto

El anuncio ocurre mientras la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene movilizaciones en distintos puntos del país. Sheinbaum confirmó que representantes de la Coordinadora sostuvieron reuniones durante varias horas en la Secretaría de Gobernación, aunque decidieron mantener las protestas programadas.

La mandataria defendió la estrategia de diálogo de su gobierno y marcó distancia con administraciones anteriores. Recordó que durante las protestas contra la reforma educativa de 2013 se recurrió a operativos policiales para retirar manifestaciones del Zócalo capitalino, una medida que aseguró no comparte.

También afirmó que el gobierno ha presentado diversas propuestas para mejorar las condiciones laborales y de retiro del magisterio, entre ellas acciones derivadas del Fondo de Pensiones para el Bienestar y nuevos apoyos para escuelas y plazas docentes.

Sheinbaum planteó que una de las prioridades será informar directamente a las bases magisteriales sobre esas propuestas, al considerar que parte de la información podría no estar llegando a los docentes fuera de las mesas de negociación.