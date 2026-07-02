TMEC: ¿Qué es y cuáles son los cambios de los que se habla?

El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mejor conocido como TMEC ha estado en la conversación periodística y política en las últimas semanas. Y es que básicamente se trata de un importante acuerdo comercial que regula la integración económica de América del Norte.

El TMEC es relativamente nuevo, pues comenzó su vigencia en 2020, luego de sustituir al TLCAN, que entró en vigor desde el 1 de enero de 1994 hasta el año en que se le sustituyó.

Es importante, porque básicamente es lo que sostiene miles de empleos vinculados con la relación comercial de México con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, a raíz del gobierno de Donald Trump, se ha visto en peligro de desaparecer y aunque no lo ha hecho, se prevé seguirá sufriendo cambios, pero ¿qué implica?

Principales funciones y características del T-MEC

Integración y reglas claras: Garantiza que la mayoría de los productos comercializados en Estados Unidos, México y Canadá estén libres de impuestos de exportación, siempre que se cumpla con el porcentaje de fabricación regional.

Ventajas de México en su relación con Estados Unidos respecto a otros países : pic.twitter.com/0gD587Bt3K — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 2, 2026

Sin embargo, la administración de Donald Trump mantiene una política agresiva en la cuestión arancelaria. Actualmente se aplica un arancel mundial del 15% sobre las importaciones. Los automóviles tienen tarifas de hasta el 25%.

Sector automotriz: El TMEC exige que el 75% de los componentes de los vehículos se fabriquen en la región para así evitar el cobro de aranceles y asegurar que un porcentaje de trabajo sea realizado por empleados con salarios competitivos. Sin embargo, derivado de las nuevas negociaciones del TMEC , las automotrices podrían resultar afectadas con pérdidas de puestos de trabajo en la manufactura .





El exige que el de los componentes de los se fabriquen en la región para así evitar el cobro de y asegurar que un porcentaje de trabajo sea realizado por empleados con salarios competitivos. Sin embargo, derivado de las nuevas negociaciones del , las automotrices podrían resultar afectadas con pérdidas de puestos de trabajo en la . Protección al trabajador: El TMEC fija normas para garantizar la libertad sindical, la negociación colectiva y mejores condiciones laborales en los tres países.

El fija normas para garantizar la libertad sindical, la negociación colectiva y mejores condiciones laborales en los tres países. Comercio digital: El comercio electrónico cobra relevancia dentro del TMEC . El tratado incluye lineamientos para protegerlo y evitar el cobro de derechos aduaneros a productos digitales, así como resguardar los datos de los usuarios.

El comercio electrónico cobra relevancia dentro del . El tratado incluye lineamientos para protegerlo y evitar el cobro de derechos aduaneros a productos digitales, así como resguardar los datos de los usuarios. Medio ambiente y propiedad intelectual: Establece compromisos ecológicos y normas estrictas para la protección de patentes, marcas y derechos de autor.

¿Qué ha cambiado con el TMEC?

De acuerdo con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, a partir del próximo 20 de julio Estados Unidos comenzará un periodo de revisiones anuales que se le hará a algunos puntos específicos al TMEC hasta el 2036, que es cuando se renegociará su vigencia.

Según apuntó en la conferencia mañanera del día de ayer, Ebrard aseguró que Estados Unidos está cambiando su esquema comercial con todos los países y revisará los aranceles con todos sus socios comerciales.

"Tenemos uno de los aranceles efectivos más bajos. El 80% de lo que exportamos a Estados Unidos no paga arancel", aseguró el Secretario de Economía.

El ex secretario de Relaciones Exteriores aseguró que para reducir los aranceles impuestos por EU, habría que incrementar la producción en diversas industrias como la farmacéutica y otros sectores.