Tormenta tropical Boris deja un deceso y dos desaparecidos en Colima

La tormenta tropical Boris sigue causando estragos. Ahora le tocó a varios municipios de Colima, donde se reportaron varias inundaciones y hasta el momento, dos personas desaparecidas en playa Pascuales de Tecomán. La capitanía de Manzanillo, informó que se levantó parcialmente la restricción a la navegación para embarcaciones mayores.

Según la Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC), del gobierno del estado de Colima dio a conocer detalles de los dos hombres desaparecidos: dos hombres de 20 y 39 años originarios del estado de Jalisco. Se dedicaban al comercio de piña.

Viajaban en plan de trabajo, decidieron ingresar al mar y desaparecieron, luego de entrar a nadar la mañana del martes. El hombre de 20 años cumpliría años este miércoles.

En el caso de la persona que perdió la vida, se trató de una mujer de 49 años que ingresó al mar de Playa Azul, ubicada en la delegación Salagua, Manzanillo. Cabe destacar que las autoridades han prohibido el ingreso al mar.

COLIMA.

En todos los casos, los turistas ignoraron las restricciones de entrar al mar. Foto: Cuartoscuro

Ignoraron las restricciones de no entrar a la playa

Estos casos volvieron a evidenciar el riesgo que representan las corrientes de retorno y el oleaje elevado durante estos fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo con el reporte oficial, en todos los casos se ignoraron las restricciones vigentes para las actividades recreativas y turísticas en playas del estado.

Minutos después de su ingreso al agua, comenzó un operativo de búsqueda de los 2 jaliscienses. Sin embargo, hasta el momento no han sido localizados. Las autoridades reiteraron que las costas de Colima continúan registrando oleaje elevado y fuertes corrientes de arrastre.

Afectaciones urbanas

Por otra parte, elementos de Protección Civil reportaron laatención a vehículos varados por acumulación de agua.

Se realizaron recorridos para monitorear el arroyo de Santiago y se supervisaron los puntos de riesgo sobre avenida Manzanillo y se reportaron inundaciones, caída de árboles y afectaciones menores en los municipios de Comala, Villa de Álvarez, Cuautémoc y Colima.