Tormenta tropical Elida se forma en el Pacífico, ¿afectará a México?

La temporada de ciclones tropicales continúa y este martes se formó la Depresión Tropical Elida en el océano Pacífico, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema comenzó como una zona de inestabilidad atmosférica que, al ganar organización y fuerza, evolucionó a una depresión tropical, que es una de las primeras etapas en el desarrollo de un ciclón tropical.

De acuerdo con Conagua, el centro de la Depresión Tropical Cinco-E se localiza aproximadamente a 905 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

¿Qué es una depresión tropical?

Una depresión tropical es un sistema de tormentas que empieza a organizarse alrededor de un centro de baja presión. Cuando sus vientos aumentan, puede evolucionar a una tormenta tropical y posteriormente, si alcanza mayor intensidad, convertirse en huracán.

Sin embargo, que un fenómeno llegue a esta etapa no significa necesariamente que vaya a impactar un país o una zona específica. Su posible afectación depende de factores como su trayectoria, velocidad de desplazamiento y condiciones del océano y la atmósfera.

¿La Depresión Tropical Cinco-E afectará a México?

Hasta el momento, la respuesta es no. La Conagua informó que, debido a la distancia a la que se encuentra y la trayectoria prevista, el sistema no representa peligro para México.

Aunque el fenómeno permanece bajo vigilancia, no se han emitido alertas para la población ni se prevén impactos directos en las costas mexicanas.

Las autoridades continuarán monitoreando su evolución, ya que los sistemas tropicales pueden cambiar de intensidad o modificar su desplazamiento conforme avanzan.