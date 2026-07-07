¿Toyota se va de México? Sheinbaum aclara qué pasará con la planta y los empleos

Toyota mantendrá en operación su planta de Guanajuato, que genera dos mil 800 empleos directos, mientras el traslado de parte de la producción de la pickup Tacoma desde Tijuana hacia Estados Unidos avanzará de manera gradual hasta concluir en 2030, informó la Secretaría de Economía.

La dependencia explicó que la empresa notificó hace unos días que moverá una parte de la producción como parte de una reestructuración de sus operaciones globales. Precisó que el cambio no será inmediato y que el futuro de la planta de Tijuana después de 2030 continúa bajo análisis de la armadora.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el Gobierno de México mantiene comunicación con Toyota para acompañar ese proceso y proteger las fuentes de empleo. Agregó que la prioridad es garantizar las mejores condiciones para los trabajadores durante la transición.

Acciones del Gobierno para proteger el sector automotriz

La mandataria rechazó que la decisión obedezca a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) o a los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump a la industria automotriz. Explicó que, de acuerdo con la información proporcionada por la empresa, el ajuste responde a una estrategia global de producción.

La Secretaría de Economía señaló que las gestiones con Toyota permitieron confirmar la permanencia de la planta de Guanajuato, que además de los dos mil 800 empleos directos sostiene miles de puestos de trabajo indirectos en la región.

Sheinbaum anunció que en los próximos días el Gobierno de México dará a conocer una nueva inversión del sector automotriz superior a 500 millones de dólares. No reveló el nombre de la empresa, pero sostuvo que el anuncio reflejará la continuidad de las inversiones en el país pese a los cambios en la industria.

La presidenta reiteró que su administración seguirá dialogando con las empresas automotrices instaladas en México para conservar la competitividad del sector, proteger el empleo y mantener la confianza de los inversionistas.