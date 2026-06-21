El trabajo flexible gana terreno: padres mexicanos buscan más tiempo en casa y menos estrés laboral

De acuerdo con el estudio Barómetro de Talento 2026 de ManpowerGroup, el 25% de los trabajadores identifica las jornadas largas o poco flexibles como uno de los factores que afectan su bienestar, esto incluye la participación de los padres en actividades familiares.

En ese sentido, señaló que en México, el 68.2% de hombres desea dedicar más tiempo al cuidado de personas dentro del hogar.

Tanto en mujeres como en hombres, 3 de cada 10 quisieran dedicar menos tiempo al trabajo remunerado o actividad económica, según la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

"La conversación sobre bienestar laboral debe incluir a los hombres y a los padres trabajadores. Cuando los colaboradores buscan involucrarse activamente en la crianza y en las responsabilidades familiares, generamos un círculo virtuoso contra la brecha de género en el mundo del trabajo.

"La flexibilidad no requiere verse como un beneficio adicional, sino una herramienta clave para favorecer el equilibrio entre la vida personal y profesional", señaló José Luis Aguilera, director de Talent Solutions Right Management.

De esta forma, comentó, el equilibrio entre la vida laboral y personal se ha convertido en una prioridad para los trabajadores, y los padres trabajadores enfrentan desafíos particulares para cumplir con sus responsabilidades profesionales sin descuidar su participación en la vida familiar.

Los resultados del estudio muestran que las organizaciones que promueven esquemas de trabajo flexibles generan impactos positivos en el bienestar de sus colaboradores.

El 73% de los trabajadores mexicanos afirma sentirse apoyado por su empleador para mantener un equilibrio entre su vida personal y profesional, mientras que quienes trabajan bajo esquemas híbridos reportan mayores niveles de satisfacción laboral y bienestar general.

En este contexto, la firma de talento humano comenta que las organizaciones tienen la oportunidad de evolucionar hacia modelos de trabajo más flexibles y centrados en las personas, que permitan a los colaboradores desarrollarse profesionalmente sin descuidar su papel dentro del hogar.

Impacto de la presión laboral en los padres trabajadores

"Impulsar la estabilidad laboral que permita contar con las condiciones necesarias para estar presentes en momentos importantes de la vida de sus hijos, es un factor diferenciador, que para las organizaciones que entiendan esta realidad y promuevan esquemas más flexibles estarán construyendo equipos más comprometidos, saludables y productivos", observó Aguilera.

La presión laboral en los hombres también es un factor a considerar, según los datos de la empresa de capital humano, seis de cada 10 hombres trabajadores reportan altos niveles de estrés laboral, y cerca de la mitad se siente satisfecho laboralmente.

"La manera en que los padres gestionan sus responsabilidades, enfrentan los desafíos cotidianos y equilibran sus diferentes roles influye directamente en la dinámica familiar.

"Por ello, impulsar entornos laborales más saludables no solo beneficia a los trabajadores, sino también a las familias y comunidades de las que forman parte", puntualizó el directivo de ManpowerGroup.

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