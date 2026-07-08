Partido con causa: el futbol se suma a la lucha contra el trabajo infantil

De acuerdo con las estimaciones más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF, 138 millones de niñas y niños se encuentran en situación de trabajo infantil en el mundo, de los cuales 54 millones realizan trabajos peligrosos.

En México, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022 estima que 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años se encuentran en esta situación.

Iniciativa deportiva para sensibilizar sobre el trabajo infantil

Por ello, al tener un mismo objetivo y la convicción de que poner fin al trabajo infantil requiere del compromiso de toda la sociedad, la OIT compartió con equipos del gobierno, del sector patronal y del trabajador, una cancha durante el Torneo Amistoso Tripartito de Futbol "Tarjeta Roja al Trabajo Infantil".

Esta iniciativa convirtió al deporte en un espacio para fortalecer el diálogo social y sensibilizar sobre esta situación, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

?? Así vivimos el Torneo Tripartito de Fútbol de la campaña Tarjeta Roja al Trabajo Infantil, donde gobierno, empleadores, personas trabajadoras y la @OITMexico refrendamos nuestro compromiso para prevenir y erradicar el trabajo infantil.#FinAlTrabajoInfantil #EndChildLabour pic.twitter.com/QuHGT2EnXS — Coparmex Nacional (@Coparmex) July 9, 2026

En la Cancha de Futbol Rápido de Grupo Modelo, empresa anfitriona del evento en Ciudad de México, confluyeron cuatro equipos: de la OIT; del sector gobierno, integrado por la Secretaría del Trabajo (STPS) y la Secretaría de Turismo (Sectur).

El del sector empleador, conformado por la Coparmex y la Concamin; y del sector trabajador, integrado por la CTM, la CROC, la CROM y la UNT.

Más allá de los resultados deportivos, el encuentro puso de manifiesto que gobiernos, organizaciones de empleadores, de personas trabajadoras y la OIT pueden sumar esfuerzos para impulsar una causa compartida y enviar un mensaje claro: las niñas, niños y adolescentes deben estar en la escuela y no en el trabajo.

La ceremonia inaugural contó con la participación de Pedro Américo Furtado de Oliveira, director de la Oficina de País de la OIT para México y Cuba; Gabriel Tamariz, titular de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la Secretaría del Trabajo; Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex y, Juan Alberto Porras Brambila, tesorero de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

También participaron Salvador Fernando Marínez Gutiérrez, secretario general adjunto de la CTM; Taide Alejandra González Baca, secretaria de Relaciones Internacionales del Comité Central de la CROM; Diego Enrique Romano, secretario de Acción Sindical de la CROC y, Verónica Alejandra Velasco Martínez, primera prosecretaria de Deportes, Cultura y Recreación del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, en representación de la UNT.