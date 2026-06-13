Copa Mundial FIFA 2026 acelera transición hacia pagos digitales en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 podría convertirse en el evento que acelere definitivamente la transformación de los pagos digitales en México y se transite de manera más rápida hacia una economía que dependa menos de las transacciones en efectivo.

Más allá de los estadios llenos y la derrama turística, el torneo representará una prueba sin precedentes para la infraestructura financiera del país, que deberá responder a millones de transacciones adicionales hechas por visitantes nacionales e internacionales, indica Alberto Olivares, vicepresidente regional de ACI Worldwide para México y América Latina.

Las personas aún no se acostumbran a usar los pagos con tarjeta.

Foto: Cuartoscuro

Oportunidades para la transición hacia pagos digitales

"El principal desafío no será generar más pagos, sino garantizar que el ecosistema pueda procesarlos sin interrupciones, ya que especialistas del sector financiero advirtieron que la verdadera prueba del Mundial no se jugará en las canchas.

"Ello será en la capacidad de bancos, adquirentes, procesadores y comercios para administrar picos extraordinarios de transaccionalidad sin afectar la experiencia del usuario", asevera.

Y es que, alrededor de 85% de la población sigue utilizando efectivo para compras menores a 500 pesos y el 73% mantiene esa preferencia incluso para montos superiores, según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de INEGI.

Alberto Olivares indica que el Mundial representa una oportunidad histórica para consolidar la transición hacia una economía menos dependiente del efectivo y más preparada para operar mediante pagos digitales, pagos instantáneos y experiencias financieras en tiempo real.

Comenta que diversos analistas estiman que el volumen de pagos electrónicos y transacciones digitales podría aumentar entre 20% y 30% durante el torneo, impulsado por el crecimiento del turismo, el comercio, el transporte, el entretenimiento y la hospitalidad.

Esta visión coincide con la posición de ACI Worldwide, que durante los últimos meses ha señalado que el sistema de pagos es infraestructura crítica para el desarrollo económico y no solo una herramienta de conveniencia.