Se van profesores de la CNTE tras 19 días de plantones

Después de casi tres semanas de paralizar la Ciudad de México, los maestros de la Sección XXI de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación determinaron levantar su plantón de las calles del centro histórico y en la ciudad de Oaxaca.

Decisión de levantar el plantón tras asamblea estatal

Tras la sesión de la asamblea estatal, los maestros anunciaron que levantarán sus protestas tanto en la Ciudad de México y Oaxaca, luego de que la mayoría de las bases magisteriales votara por concluir la actual jornada de lucha y avanzar hacia una etapa de reorganización del movimiento.

Y aunque los acuerdos tienen que ser ratificados por la asamblea nacional representativa, donde las otras entidades tomarán una decisión, los maestros empezaron a levantar sus campamentos este mismo viernes.

La Sección 22 de la #CNTE vota por retirarse de la CDMX y regresar a Oaxaca https://t.co/FV5oyKVA3e — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 20, 2026

Resultados y postura de la sección 22 en Oaxaca

La mayoría de los maestros oaxaqueños, que constituyen el grueso de los manifestantes en el zócalo, consideró que las respuestas ofrecidas por el gobierno federal a sus principales demandas fueron mínimas e insuficientes, pero dominó la postura de no continuar con el paro y las movilizaciones en las condiciones actuales.

De acuerdo con los resultados presentados ante la asamblea estatal de Oaxaca, 12 mil 818 integrantes de la Sección 22 se pronunciaron por concluir esta fase de la protesta, mientras que 3 mil 594 respaldaron la permanencia de la jornada de lucha.

Asimismo, las bases avalaron una ruta de salida política enfocada en la reorganización del movimiento magisterial, con el objetivo de fortalecer la estrategia de lucha y dar continuidad a sus demandas mediante otros mecanismos de acción y negociación.

Con este acuerdo, el magisterio oaxaqueño comenzó de inmediato el retiro de los campamentos instalados durante las últimas semanas tanto en la capital del estado como en la Ciudad de México.

Bloqueos y diálogo con autoridades

La dirigencia sindical señaló que el levantamiento del plantón no representa el fin de sus demandas, sino el cierre de una etapa de movilización para dar paso a una nueva fase de organización política y sindical, mientras continúan las mesas de diálogo con los gobiernos estatal y federal.

Bloqueos y diálogo con autoridades

Por la mañana los maestros bloquearon el edificio de la Secretaría de Educación Pública ubicado en Avenida Universidad, mientras una comisión sostenía una reunión con funcionarios de esa dependencia, a la que no acudió el secretario Mario Delgado.

Entre "cascaritas" de futbol y coreografías de baile, como el Payaso de Rodeo, los manifestantes mantuvieron cerrados ambos sentidos de la avenida, generando un gran caos.

Otro grupo se trasladó a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, donde hubo otra mesa de diálogo y donde también cerraron las calles Abraham González, Atenas y General Prim.

Los maestros de otras secciones lograron acuerdos para incrementar a 90 días de aguinaldo, becas para hijos de profesores y contratación de trabajadores desplazados.