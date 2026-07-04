Tras cuatro muertes, CDMX cambia su plan para ver el Mundial: habrá 18 sedes

Después de que los festejos por el pase de la Selección Mexicana dejaron cuatro personas muertas, el Gobierno de la Ciudad de México modificó su estrategia para las siguientes jornadas del Mundial 2026 y habilitó 18 sedes de los Festivales Futboleros en las 16 alcaldías, con el propósito de evitar concentraciones masivas de aficionados en un solo punto.

Gobierno capitalino habilita sedes para evitar aglomeraciones

La red de espacios públicos permitirá que los asistentes sigan los encuentros cerca de sus domicilios, con lo que las autoridades buscan disminuir la presión sobre el Zócalo, el Estadio Ciudad de México y otros sitios donde, durante los partidos anteriores, se concentraron miles de personas y fue necesario desplegar amplios operativos de seguridad, movilidad y protección civil.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, algunas sedes transmitirán todos los partidos del Mundial, mientras que otras proyectarán únicamente los encuentros de la Selección Mexicana y las finales. En los pueblos originarios también se instalarán pantallas para esos encuentros.

Medidas oficiales tras incidentes en celebraciones

Las sedes estarán ubicadas en el Parque Tezozómoc, Parque de las Américas, Parque La Bombilla, Unidad Independencia, Deportivo Vivanco, Deportivo San Francisco Tecoxpa, Bosque de Tláhuac, Deportivo Xochimilco, Parque de la Consolación, Central de Abasto, las Utopías Eduardo Molina, Mixiuhca y Meyehualco, además de Campos Revolución, Deportivo Hermanos Galeana y Deportivo San Mateo Tlaltenango, entre otros espacios distribuidos en toda la capital.

La apertura de estos espacios forma parte de las medidas adoptadas por la administración de Clara Brugada Molina tras los hechos registrados la semana pasada, cuando las celebraciones por la clasificación de México derivaron en cuatro fallecimientos y diversos accidentes en distintos puntos de la ciudad.

A la par, las autoridades reforzaron los llamados para que la afición evite conductas de riesgo durante los festejos.

Con esta estrategia, el Gobierno capitalino pretende distribuir la afluencia de aficionados entre distintos puntos de la ciudad, facilitar la operación de los dispositivos de seguridad y protección civil y reducir la posibilidad de incidentes durante los partidos que restan del Mundial 2026.