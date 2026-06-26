Tras denuncia por violencia familiar, Sener niega formalizar cargo a Víctor Rodríguez Padilla

Luego de que María Felicia Jiménez, esposa del ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX) hiciera públicos videos de agresiones físicas por parte de Víctor Rodríguez Padilla, la Secretaría de Energía (Sener) negó hacer oficial el cargo que le otorgaría.

A través de una tarjeta informativa, la Sener dijo que si bien se había informado que Víctor Rodriguez Padilla se incorporaría al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), tras su salida de Petróleos Mexicanos, dicha incorporación nunca se formalizó.

Y que debido a los videos publicados, no se contemplaría formalizar el cargo para volverse a convertir en servidor público.

"En consecuencia, Víctor Rodríguez Padilla no ocupa actualmente ningún cargo como servidor público y tras los recientes acontecimientos, hechos del conocimiento público, no se contempla formalizarla", detalló.

Sheinbaum promete ayuda a esposa del ex director de Pemex

Durante su gira por Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo que ya estaba al tanto de los hechos denunciados por María Felicia Jiménez, esposa del ex director de Pemex.

Afirmó que el tema se debe investigar y que a María Felicia se le brindará todo el apoyo que sea necesario.