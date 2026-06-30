Tras denuncias de represión, autoridades de CDMX ofrecen disculpa pública a madres buscadoras

A unas horas de que México enfrentara a Ecuador en su penúltimo partido como local del Mundial 2026, madres y padres buscadores volvieron a salir a las calles para exigir justicia por las más de 135 mil personas desaparecidas en el país. A ese reclamo se sumó la indignación por el hallazgo sin vida de la joven Fátima Ozoara.

Enfrentamiento entre colectivos y Secretaría de Seguridad Ciudadana

La movilización derivó en un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC). Los colectivos acusaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de ordenar la represión y la agresión física contra quienes se manifestaban de manera pacífica sobre Calzada de Tlalpan, mientras la dependencia sostuvo que únicamente desplegó una línea de contención para evitar el bloqueo total de la vialidad.

A través de un pronunciamiento, los colectivos condenaron la actuación de los policías capitalinos y exigieron el cese inmediato de la represión contra las familias buscadoras, así como una investigación para identificar y sancionar a los elementos que, aseguraron, participaron en las agresiones contra manifestantes, periodistas y personas solidarias.

Asimismo, solicitaron una explicación y una disculpa pública del secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, y del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, por el operativo desplegado durante la movilización.

Además, demandaron garantías para ejercer el derecho a la protesta sin actos de intimidación o uso de la fuerza y advirtieron que la búsqueda de personas desaparecidas no puede ser tratada como un problema de orden público, sino como una obligación del Estado para garantizar verdad, justicia y la localización de sus familiares.

Las familias buscadoras denunciaron que la intimidación comenzó desde los primeros minutos de la concentración.

Afirmaron que alrededor de 80 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana rodearon la protesta y que, cuando desplegaron las mantas con los rostros de sus familiares desaparecidos, los policías las encapsularon, las empujaron e intentaron retirarles las lonas sin mediar diálogo.

De acuerdo con su versión, durante el operativo también fueron agredidos familiares buscadores, personas solidarias y representantes de medios de comunicación. Además, señalaron que algunos policías mantenían el rostro cubierto con cascos y no portaban identificación visible.

Relataron que una persona fue sujetada del cuello cuando intentó impedir que retiraran una de las mantas y que varias más resultaron lesionadas durante la intervención policiaca. Entre las personas que identificaron como víctimas de las agresiones mencionaron a Fernando Vargas, Sandra Ojeda, Dolores Mosco Ibarra, María del Refugio Palacio, Angelina Castillo y Gabriela Alonso.

Por estos hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana rechazó las acusaciones de represión y aseguró que personal de la Policía Metropolitana estableció una línea de contención sobre Calzada de Tlalpan y avenida Ermita para evitar el bloqueo total de la circulación.

La dependencia afirmó que, tras dialogar con las personas manifestantes, permitió que continuaran con su expresión pública sobre la vialidad, por lo que los elementos se replegaron, mientras personal de la Subsecretaría de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno mantuvo el diálogo con los colectivos.

Amnistía Internacional exige respeto a derechos y seguimiento a denuncias

Amnistía Internacional exigió al Gobierno de la Ciudad de México garantizar plenamente el derecho a la protesta, la libertad de expresión y la reunión pacífica de las familias de personas desaparecidas y de los colectivos de búsqueda, tras el operativo desplegado por autoridades capitalinas durante la manifestación realizada en la capital.

El organismo condenó cualquier acto de represión contra las personas manifestantes y llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a documentar lo ocurrido durante la protesta, dar seguimiento a las denuncias e investigar las posibles violaciones a derechos humanos derivadas de la actuación de las autoridades.

Señaló que las madres, padres y demás integrantes de los colectivos de búsqueda ejercen un derecho que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar, por lo que consideró que las movilizaciones no deben responderse con medidas que inhiban o limiten el ejercicio de las libertades fundamentales.

Advirtió que las familias buscadoras enfrentan no sólo la incertidumbre por el paradero de sus seres queridos, sino también la impunidad y los riesgos que implica realizar labores de búsqueda, por lo que consideró que recurrir a acciones de contención o al uso de la fuerza frente a sus demandas profundiza la revictimización y envía un mensaje de intolerancia hacia quienes exigen derechos que el Estado aún no ha logrado garantizar plenamente.

Los secretarios de Seguridad Ciudadana y de Gobierno de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho y César Cravioto Romero, ofrecieron una disculpa pública por las agresiones denunciadas por madres y padres buscadores durante la manifestación realizada en Calzada de Tlalpan, a la altura de Ermita. Además, anunciaron el inicio de una investigación interna para determinar si elementos de la policía incurrieron en violaciones a los protocolos de actuación, al tiempo que aseguraron que nunca existió una instrucción para impedir la protesta.

Disculpa pública y anuncio de investigación interna

A través de un video difundido en las redes sociales de las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Gobierno, ambos funcionarios respondieron a los señalamientos realizados por los colectivos de búsqueda tras la confrontación ocurrida sobre Calzada de Tlalpan, cuando intentaban avanzar hacia las inmediaciones del Estadio Ciudad de México para visibilizar la crisis de desapariciones durante el partido entre México y Ecuador.

Pablo Vázquez Camacho explicó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un contingente para acompañar la manifestación y evitar el bloqueo total de Calzada de Tlalpan, con el propósito de mantener la movilidad de quienes circulaban por esa vialidad.

Sin embargo, reconoció que la línea de contención implementada por los uniformados generó fricciones con los manifestantes, las cuales derivaron en los hechos denunciados por los colectivos.

Investigación de protocolos y compromiso con derechos humanos

Ante esas denuncias, informó que instruyó a las direcciones generales de Asuntos Internos y de Derechos Humanos de la dependencia a investigar a profundidad lo ocurrido para determinar si hubo violaciones a los protocolos de actuación policial.

Precisó que las indagatorias estarán a cargo de ambas áreas y advirtió que, si se acredita que algún elemento actuó fuera de la normatividad, será sancionado conforme a la legislación vigente.

El titular de la SSC aseguró que en ningún momento existió una consigna para limitar la libertad de manifestación o de expresión de los colectivos.

Asimismo, afirmó que la dependencia rechaza cualquier acto que vulnere los derechos de las personas, especialmente de quienes encabezan causas legítimas, y reiteró el compromiso de seguir acompañando a las víctimas y fortalecer las acciones del Sistema de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

Por su parte, el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, lamentó lo ocurrido y ofreció una disculpa pública.

"Lamentamos profundamente lo ocurrido el día de hoy en Calzada de Tlalpan y ofrecemos nuestras disculpas", afirmó.

El funcionario recordó que, desde el inicio del Mundial, el Gobierno de la Ciudad sostuvo que buscaría conciliar el derecho a la libre manifestación con el de las personas que acudirían a los encuentros deportivos.

Señaló que la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, fue mantener el diálogo con las madres y padres buscadores y buscar mecanismos para acercar sus demandas lo más posible al entorno del Estadio Ciudad de México.

Cravioto Romero aseguró que esa estrategia se aplicó durante el segundo y el tercer partido de la Selección Mexicana y que, desde un día antes del encuentro entre México y Ecuador, también se realizaron gestiones para que los colectivos pudieran acercarse a las inmediaciones del estadio y expresar sus demandas durante la jornada mundialista.