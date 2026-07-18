Tras el crimen de 10 personas en Zacatecas, Gabinete de Seguridad activa operativo de seguridad

El Gabinete de Seguridad federal desplegó equipos especializados de investigación e inteligencia en Zacatecas para apoyar el esclarecimiento del asesinato de diez personas localizadas en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, además de reforzar la presencia de fuerzas de seguridad en esa región del estado.

Coordinación entre autoridades federales y estatales

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, informó que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, mantiene coordinación con el Gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del Estado para fortalecer las investigaciones y contribuir a la captura de quienes participaron en el multihomicidio.

Operativo y avances en la investigación

Los grupos especializados, aseguró, realizan trabajos de investigación, inteligencia y recopilación de información, la cual es compartida con las autoridades ministeriales estatales para fortalecer las líneas de investigación y avanzar en el esclarecimiento del caso.

De manera simultánea, elementos de las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad participan en un operativo coordinado en los municipios donde ocurrieron los hechos, con el propósito de reforzar la presencia institucional y respaldar las acciones que realizan las autoridades locales.

La SSPC indicó que continúan los servicios periciales y los procesos de identificación de las diez víctimas, diligencias que forman parte de la integración de la carpeta de investigación y del esclarecimiento de los hechos.

La dependencia federal aseguró que mantendrá la coordinación y el apoyo con las autoridades de Zacatecas hasta detener a los responsables y llevarlos ante la justicia, al reiterar que este crimen no quedará impune.