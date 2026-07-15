Tren Interoceánico: reportan nuevo descarrilamiento en el mismo tramo que dejó 14 muertos en Oaxaca

Este miércoles 15 de julio se reportó que el Tren Interoceánico sufrió otro descarrilamiento durante la madrugada en el tramo de la Línea Z, ubicado entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

Según los reportes, el incidente habría ocurrido en el mismo lugar donde en diciembre del año pasado se registró otro accidente ferroviario que dejó 14 fallecidos y cientos de personas heridas.

De acuerdo con la Marina precisó que el percance involucró a dos unidades articulas del tren de carga, integrada por dos carros cada una.

Asimismo, Semar detalló en comunicado que el incidente no dejó personas lesionadas ni afectaciones a la población.

Además, se activaron los protocolos de seguridad y personal especializado inició las maniobras para el retiro de las unidades y la liberación de la vía.

? OTRA VEZ DESCARRILA EL TREN INTEROCEÁNICO



El Tren Interoceánico volvió a descarrilar.



Afortunadamente sin víctimas.



Ocurrió en el mismo tramo donde, en diciembre pasado, murieron 14 personas y más de 100 resultaron heridas.



El nuevo accidente fue en la Línea Z, entre... pic.twitter.com/AayHFTV2xv — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) July 15, 2026

¿Cuándo se descarriló el Tren Interoceánico?

El Tren creado en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como una de sus obras insignia fue inaugurado el 22 de diciembre de 2023 en un viaje comandando por el entonces presidente.

Sin embargo, dos años después, el 28 de diciembre de 2025 una tragedia ocurrió, cuando el tren se descarriló y dejó un saldo de 14 personas muertas y más de 100 lesionadas.

El accidente ocurrió en Oaxaca, cuando el convoy de pasajeros tomó una curva cerrada a exceso de velocidad, provocando que los vagones cayeran a un barranco, según detalló una investigación que hizo la FGR.