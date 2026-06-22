Tren Interoceánico volvería a ser de pasajeros en 2027: Sheinbaum

El Tren Interoceánico podría volver a transportar pasajeros a principios de 2027. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal ya cuenta con las primeras recomendaciones técnicas derivadas del accidente ocurrido en diciembre pasado y aseguró que serán dadas a conocer públicamente.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que los estudios son revisados por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado y por la Secretaría de Marina, dependencia responsable de la operación del corredor ferroviario.

"El Interoceánico, nosotros esperamos que a principios del próximo año ya pueda tener el servicio de pasajeros, derivado de varias acciones que se están haciendo", afirmó.

El anuncio marca una nueva etapa para uno de los proyectos de infraestructura más importantes del sur del país, cuya operación para pasajeros permanece suspendida desde el descarrilamiento registrado entre Ixtepec y Chivela, Oaxaca.

El accidente obligó a replantear la ruta

La tragedia de diciembre dejó 13 personas fallecidas y cerca de un centenar de lesionados. Desde entonces, el gobierno federal concentró sus esfuerzos en identificar las causas del accidente y corregir las condiciones que representaban riesgos para la operación.

Uno de los principales cambios contempla modificar el trazo ferroviario en la zona cercana a Salina Cruz, donde existen curvas pronunciadas que fueron identificadas como un punto crítico para la circulación de los trenes.

Sheinbaum confirmó que ya se desarrolla el proyecto ejecutivo para construir una nueva vía que permita reducir el número de curvas y mejorar las condiciones de seguridad.

"Nada más que ahí hay que trabajar para conseguir los derechos de vía y todo lo que tiene que hacerse en coordinación con las comunidades de Oaxaca", señaló.

El reto pasa por la seguridad y la confianza

La reapertura del servicio de pasajeros dependerá de la aplicación de las recomendaciones técnicas emitidas tras la investigación del accidente.

Mientras avanzan las modificaciones, el Corredor Interoceánico mantiene operaciones para el transporte de carga, considerado uno de los pilares logísticos del proyecto impulsado por el gobierno federal para conectar el Pacífico con el Golfo de México.

La presidenta sostuvo que el servicio para pasajeros regresará únicamente cuando se hayan incorporado las medidas recomendadas por especialistas internacionales.

En paralelo, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado contrató estudios para inspeccionar el estado de las vías de la Línea Z, el tramo donde ocurrió el accidente. La revisión busca determinar las condiciones de la infraestructura y establecer las adecuaciones necesarias antes del retorno de los usuarios.

El gobierno apuesta a que la reapertura permita recuperar la confianza en un proyecto estratégico para el desarrollo económico del Istmo de Tehuantepec, una región que busca consolidarse como uno de los principales corredores logísticos del país.