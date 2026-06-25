Querétaro y Pachuca estrenarán tren de pasajeros en 2027; reportan avances en obras

La construcción de los nuevos trenes de pasajeros mantiene el calendario previsto y las líneas México-Pachuca y México-Querétaro iniciarán operaciones en 2027, informó el Gobierno de México durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) reportó que los trabajos avanzan en los corredores Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo con frentes de obra activos, movimiento de tierras, construcción de terraplenes, obras de drenaje y los primeros viaductos.

Andrés Lajous Loaeza, titular de la ARTF, precisó que en Celaya comenzó la edificación de la estación y de la base de mantenimiento, mientras que el libramiento ferroviario de carga permitirá destinar el antiguo patio a la terminal de pasajeros.

En Monterrey continúan los estudios para el viaducto urbano de nueve kilómetros, considerado el tramo de mayor complejidad técnica. La obra utilizará unas 30 mil toneladas de acero cuya fabricación ya comenzó en San Luis Potosí.

El gobierno también puso en marcha las plantas que fabricarán más de un millón de durmientes para las líneas Querétaro-Irapuato, Saltillo-Monterrey y Monterrey-Nuevo Laredo, con el propósito de acelerar el montaje de las vías conforme avancen las obras civiles.

Acciones oficiales y próximos pasos en licitaciones

Lajous informó que a finales de junio comenzará la licitación de los tramos Querétaro-San Miguel de Allende, mientras que en los próximos meses se publicarán los concursos para completar la conexión ferroviaria desde la Ciudad de México hasta Guadalajara y Nuevo Laredo.

El funcionario confirmó que el primer tren eléctrico destinado a la ruta México-Pachuca ya fue ensamblado y llegará al país el 25 de julio. Las dos primeras unidades se construyen en China y las restantes incorporarán producción nacional en plantas ubicadas en Querétaro y Ciudad Sahagún.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que la ingeniería básica de los primeros cuatro corredores ya está concluida y que las obras del tren México-Pachuca registran un avance de 37.06 por ciento, mientras que el tramo México-Querétaro alcanza casi 20 por ciento.

La Sedena también desarrolla la ingeniería de otros mil 326 kilómetros correspondientes a las siguientes etapas del proyecto, que incluyen los corredores Querétaro-San Luis Potosí, San Luis Potosí-Saltillo, Irapuato-Guadalajara y Mazatlán-Los Mochis.

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano reportó la liberación de más de 28 millones de metros cuadrados de derecho de vía en los cuatro corredores actualmente en construcción.

El proceso comprende dos mil 756 predios distribuidos en 54 municipios de ocho entidades y ha requerido acuerdos con 128 ejidos y la celebración de 95 asambleas agrarias.

Al concluir la presentación, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el proyecto ferroviario avanza conforme a lo previsto y reiteró que los trenes México-Pachuca y México-Querétaro comenzarán operaciones en 2027, mientras continúan las obras para extender la red nacional de pasajeros hacia el norte y el occidente del país.