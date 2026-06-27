Trump asegura que venezolanos "bailan en las calles" mientras continúa la emergencia por los terremotos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a generar polémica con sus declaraciones sobre Venezuela al asegurar que, pese a los devastadores terremotos registrados esta semana, la población "está feliz" y "bailando en las calles".

El mandatario hizo estos comentarios durante un evento de una organización evangélica celebrado en Washington D.C., donde primero reconoció la magnitud del desastre y después aseguró que el país atraviesa un momento positivo.

"Más allá de lo que pasó anoche, fue terrible lo que sucedió. Fue un gran terremoto, derribó edificios, pero es un país feliz otra vez. La gente está feliz, están bailando en las calles", declaró.

Las palabras de Trump se produjeron mientras Venezuela continúa las labores de búsqueda y rescate tras los sismos que sacudieron al país el pasado 24 de junio.

Las autoridades mantienen el estado de emergencia y el número de víctimas continúa en aumento conforme avanzan los trabajos entre los escombros.