Trump revive presión sobre México desde el G7: "Los cárteles gobiernan"

La ofensiva verbal de Donald Trump contra México volvió a escalar durante la cumbre del G7, donde el presidente de Estados Unidos insistió en que los cárteles del narcotráfico controlan el país y calificó esa situación como "triste".

Las declaraciones reactivan una narrativa que el republicano ha repetido durante meses y que se ha convertido en uno de los principales focos de tensión con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Trump ha sostenido en distintas ocasiones que "los cárteles gobiernan México" y que el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense sigue dependiendo en gran medida de las organizaciones criminales que operan al sur de la frontera.

En mayo incluso advirtió que si México no actuaba con suficiente contundencia, Washington podría intervenir directamente contra esas estructuras.

Durante las semanas recientes, la Casa Blanca ha incrementado la presión sobre autoridades mexicanas mediante acusaciones contra funcionarios, solicitudes de extradición y una estrategia que vincula la seguridad fronteriza con el combate al narcotráfico.

Trump mantiene la misma narrativa

No es la primera vez que Trump combina elogios personales hacia Sheinbaum con acusaciones sobre la situación de seguridad en México.

Desde principios de año aseguró que la presidenta mexicana tiene "algo de miedo" frente al poder de los cárteles y reveló que ha planteado el envío de tropas estadounidenses para combatir a las organizaciones criminales, una propuesta rechazada por el gobierno mexicano.

La insistencia del mandatario estadounidense forma parte de una estrategia más amplia que busca presentar al narcotráfico como una amenaza de seguridad nacional para Estados Unidos y justificar medidas más agresivas contra los grupos criminales.

Lo que está en juego

Detrás de la frase sobre los cárteles existe una disputa más profunda: la soberanía mexicana.

Mientras Washington endurece su discurso y plantea acciones cada vez más agresivas contra las organizaciones criminales, Sheinbaum ha respondido que la cooperación sí existe, pero bajo reglas de respeto mutuo y sin aceptar intervenciones extranjeras en territorio nacional.

Apenas unos días antes, funcionarios de la administración Trump reconocían una colaboración sin precedentes con México en materia de seguridad y combate al narcotráfico. Sin embargo, el presidente estadounidense mantiene una narrativa política que presenta al Estado mexicano como rebasado por los grupos criminales.

La nueva declaración en el G7 confirma que el tema seguirá presente en la relación bilateral. A pocas semanas de negociaciones clave sobre comercio, seguridad y migración, Trump volvió a colocar sobre la mesa una acusación que golpea directamente el corazón del discurso de soberanía defendido por Palacio Nacional.