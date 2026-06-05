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Hoy No Circula 6 de junio: consulta si tu auto podrá salir este sábado

El programa aplica en las 16 alcaldías de la CDMX y municipios conurbados del Edomex

Incumplir la medida puede generar sanciones económicas. Cuartoscuro.
Incumplir la medida puede generar sanciones económicas. Cuartoscuro.

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Si planeas usar tu automóvil este sábado 6 de junio, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas o contratiempos.

¿Qué vehículos no podrán circular?

  • Holograma 1 con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.
  • Todos los vehículos con holograma 2.
  • Vehículos con placas foráneas y permisos provisionales.

¿Qué autos están exentos?

Sí podrán circular normalmente:

  • Vehículos con holograma 00 y 0.
  • Automóviles eléctricos e híbridos.

Ojo con las multas

Incumplir el programa puede derivar en sanciones económicas de entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, además de otras medidas que determinen las autoridades de tránsito.

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