Hoy No Circula 6 de junio: consulta si tu auto podrá salir este sábado

Si planeas usar tu automóvil este sábado 6 de junio, conviene revisar antes las restricciones del programa Hoy No Circula para evitar multas o contratiempos.

¿Qué vehículos no podrán circular?

Holograma 1 con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9 .

en . Todos los vehículos con holograma 2 .

con . Vehículos con placas foráneas y permisos provisionales.

¿Qué autos están exentos?

Sí podrán circular normalmente:

Vehículos con holograma 00 y 0.

con y 0. Automóviles eléctricos e híbridos.

Ojo con las multas

Incumplir el programa puede derivar en sanciones económicas de entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos, además de otras medidas que determinen las autoridades de tránsito.