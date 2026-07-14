Ulises Lara, el incondicional de Ernestina Godoy: así construyó su carrera junto a la fiscal

La renuncia de Ulises Lara López como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General de la República (FGR) marca el fin de una gestión de apenas seis meses, pero también pone pausa a una trayectoria que, durante los últimos años, estuvo estrechamente vinculada a Ernestina Godoy Ramos.

Desde que Godoy encabezó la Fiscalía capitalina, Lara ocupó distintos cargos dentro de su equipo. Primero fue coordinador general de Investigación Territorial y más tarde se convirtió en el vocero de la institución, siendo el encargado de informar públicamente sobre los casos de mayor relevancia.

La relación de Ulises Lara con Ernestina Godoy

La relación profesional entre Ulises Lara y Ernestina Godoy comenzó desde la creación de la Fiscalía capitalina. En 2019 participó en el proceso de transición de la entonces Procuraduría General de Justicia hacia la nueva Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde encabezó la Unidad de Transición y el diseño de la nueva estructura institucional.

Posteriormente fue designado coordinador de Asesores y vocero de la Fiscalía, funciones que desempeñó durante gran parte de la gestión de Godoy. Desde ese cargo se convirtió en el encargado de informar públicamente sobre algunos de los casos de mayor relevancia que investigaba la institución.

La relación entre ambos volvió a quedar de manifiesto en enero de 2024. Después de que el Congreso de la Ciudad de México rechazó la ratificación de Ernestina Godoy para un nuevo periodo al frente de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara fue designado coordinador general de Investigación Territorial, cargo que, conforme a la Ley Orgánica de la institución, le permitió asumir como encargado del despacho una vez que la fiscal dejó el puesto.

De la Fiscalía capitalina a la FGR

Meses después, la relación institucional continuó en el ámbito federal. Tras asumir la titularidad de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy volvió a integrar a Ulises Lara a su equipo y lo nombró titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Designado el 1 de enero de 2026, durante ese periodo fue el funcionario que informó públicamente sobre los avances de las indagatorias relacionadas con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, antes de presentar su renuncia, la cual trascendió que obedeció a motivos personales

Trayectoria y controversias previas de Ulises Lara López

Su nombramiento en el ámbito federal fue la continuación de una carrera estrechamente ligada a Godoy Ramos. Meses antes había asumido como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, después de que el Congreso capitalino rechazó la ratificación de la entonces fiscal para un nuevo periodo.

Aquella designación estuvo rodeada de cuestionamientos. Horas antes de asumir el cargo, la Secretaría de Educación Pública expidió su cédula profesional como licenciado en Derecho, requisito indispensable para encabezar la institución.

Sin embargo, no pudo asumir como titular porque no contaba con los al menos cinco años de ejercicio profesional como abogado. Durante su paso por la Fiscalía capitalina también acumuló episodios que lo colocaron en el centro de la polémica.

El más conocido ocurrió en agosto de 2024, cuando intervino para impedir que agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua ejecutaran una orden de aprehensión contra el exgobernador Javier Corral Jurado, actuación que provocó un conflicto entre ambas instituciones y un amplio debate sobre los alcances de las facultades de las fiscalías locales.

A ese episodio se sumaron las acusaciones formuladas por su media hermana, Hilda Lara, quien lo señaló públicamente de utilizar su posición dentro de la Fiscalía para intentar despojarla de una vivienda y promover investigaciones penales en su contra y de su esposo.

Con ese antecedente llegó a la Fiscalía General de la República, donde encabezó una de las áreas responsables de investigaciones estratégicas.

Su gestión concluyó apenas medio año después de haber iniciado, tras una renuncia que cerró un paso por la procuración de justicia marcado tanto por expedientes de alto perfil como por las controversias que acompañaron su trayectoria pública.

Por Pilar Mansilla y Jessica López.