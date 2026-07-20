Ulises Lara López respondió a las acusaciones en su contra tras renunciar a la FGR

Ulises Lara López rechazó cualquier señalamiento que pretenda atribuirle conductas contrarias a la ley o al servicio público y aseguró que durante su desempeño en la Fiscalía General de la República (FGR) actuó con apego al marco jurídico, luego de que en los últimos días se difundieran diversas versiones sobre los motivos de su salida de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.

Ulises Lara López presenta renuncia y rechaza acusaciones

En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el exfuncionario afirmó que no responderá a interpretaciones personales, especulaciones o acusaciones formuladas fuera de los procedimientos legales. Añadió que cualquier observación sobre su actuación deberá ventilarse por las vías institucionales, con pruebas verificables y dentro del marco de la ley.

Lara López presentó la semana pasada su renuncia como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, puesto que ocupó desde el 1 de enero. Al separarse del cargo, señaló que su decisión obedecía a "asuntos personales".

Versiones y posibles causas de la renuncia de Ulises Lara López

Tras su salida comenzaron a circular distintas versiones sobre las razones de su renuncia. Una de ellas plantea que pudo estar relacionada con el manejo de la investigación sobre Ismael "El Mayo" Zambada y la entrega a Estados Unidos de uno de los presuntos participantes en ese caso, situación que habría generado inconformidad por la conducción de la información y el desarrollo de las indagatorias.

Otras versiones apuntan a posibles presiones derivadas de investigaciones federales de alto impacto que tenía bajo su responsabilidad y que involucraban a diversos servidores públicos y actores políticos, en un contexto de creciente atención internacional sobre algunos de esos expedientes.

También se ha mencionado como una de las hipótesis el caso Agronitrogenados, luego de que una resolución judicial exhibiera deficiencias en la integración de un expediente de la Fiscalía, lo que debilitó los argumentos del Ministerio Público para mantener medidas cautelares contra una de las imputadas.

A ello se suman versiones que atribuyen la renuncia a diferencias al interior de la propia FGR, derivadas de desacuerdos con mandos de la institución respecto al manejo de investigaciones consideradas estratégicas.

Mientras la Fiscalía General de la República no ha fijado una postura sobre los motivos de su salida, Lara López sostuvo que su desempeño se desarrolló con apego al marco legal y a las facultades que le correspondían como servidor público. Al concluir su mensaje, agradeció las muestras de apoyo, confianza y solidaridad recibidas tras su renuncia.