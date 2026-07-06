Un mes después, CDMX suma quinto fallecido durante el Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, salió en defensa del operativo de seguridad implementado durante la Copa del Mundo al asegurar que junio, mes en el que la Ciudad de México fue sede de varios encuentros del torneo, registró la menor cifra de homicidios desde que existen registros.

Pese a que el balance oficial del Mundial ascendió a cinco personas fallecidas, sostuvo que la capital demostró su capacidad para albergar eventos masivos sin que ello se reflejara, dijo, en un deterioro de las condiciones de seguridad.

Balance oficial del operativo y actualización de fallecimientos

Fue durante la presentación del balance del operativo de seguridad, salud y protección civil desplegado con motivo del último partido de la Selección Mexicana cuando el Gobierno capitalino actualizó a cinco el número de personas fallecidas relacionadas con el Mundial, al incorporar un caso ocurrido desde el pasado 11 de junio que hasta ahora no formaba parte del registro oficial.

De acuerdo con la Secretaría de Salud capitalina, el quinto fallecimiento corresponde a un hombre de 38 años que asistió al FIFA Fan Fest instalado en el Zócalo durante el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

Explicó que, tras abandonar el evento, acudió a un hospital acompañado por sus familiares, donde presentó una fibrilación ventricular, lo que finalmente le provocó la muerte.

De acuerdo con el historial médico, tenía antecedentes de enfermedad cardiovascular y que un mes antes había sido sometido a una intervención médica relacionada con ese padecimiento.

La Secretaría detalló que el quinto caso y el primero que se registró desde el inicio del Mundial no había sido incorporado inicialmente al registro de víctimas relacionadas con el Mundial porque, por sus condiciones clínicas, se consideró que el infarto pudo haberse presentado en cualquier otro contexto y no necesariamente estar asociado con las actividades de la Copa del Mundo.

Sin embargo, tras una revisión del expediente, las autoridades determinaron incluirlo en el balance oficial, con lo que el número de fallecimientos pasó de cuatro a cinco.

Atenciones médicas y acciones preventivas durante el Mundial

En conferencia de prensa, la secretaria de Salud, Nadine Gasman Silverma, informó además que, durante el partido entre México e Inglaterra, fueron brindadas 801 atenciones médicas y realizados 26 traslados hospitalarios.

De ese total, 490 servicios correspondieron a Paseo de la Reforma, 71 al Zócalo y 240 al Estadio Ciudad de México.

Precisó que las principales causas de atención fueron contusiones, heridas, fracturas, intoxicaciones etílicas, hipertensión arterial y crisis de ansiedad.

Dijo que, desde el inicio del Mundial, el sistema de salud capitalino ha otorgado tres mil 563 atenciones médicas y efectuado 93 traslados hospitalarios.

Del total de pacientes atendidos, tres mil 438 fueron clasificados con prioridad verde, 109 con prioridad amarilla, 11 con prioridad roja y cinco fallecieron durante el torneo.

En materia de prevención, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, informó que fueron desplegadas 100 células de atención de riesgos que realizaron dos mil 999 acciones preventivas para disminuir riesgos durante las concentraciones masivas.

Entre ellas destacó la disuasión de personas que intentaban subir a árboles, marquesinas y mobiliario urbano; la prevención del uso de pirotecnia; el retiro de obstáculos para facilitar el paso de vehículos de emergencia; la atención a personas con intoxicación etílica; el traslado de lesionados a puestos médicos y el apoyo en la localización de personas extraviadas.

Añadió que estas acciones también se desarrollaron en el Estadio Ciudad de México, el FIFA Fan Fest del Zócalo y los festivales futboleros, donde se reforzaron las medidas de prevención física y estructural, el control de los flujos de asistentes y la capacidad de respuesta ante cualquier situación de emergencia.