¿Una nueva estafa de los bancos? Usuaria narra presunto modus operandi

"Algo no estaba bien." Esa fue la sensación que comenzó a invadir a una usuaria mientras veía a un ejecutivo bancario manipular su celular sin dejar de tocar la pantalla.

Lo que había empezado como una visita rápida para retirar 2 mil pesos terminó convirtiéndose en una historia que hoy tiene a miles de personas preguntándose si podría tratarse de un nuevo modus operandi.

Todo ocurrió, según contó la mujer en un video publicado en redes sociales, cuando acudió a una sucursal bancaria para retirar efectivo, pero el cajero automático marcó un error y le pidió acercarse con un ejecutivo.

Como tenía prisa por recoger a su hija en la escuela, aceptó la ayuda del personal. El empleado le aseguró que solo era necesario "actualizar" la aplicación del banco y comenzó a pedirle sus datos biométricos, firmas y acceso a su teléfono celular.

Al principio no sospechó. Pensó que era parte del procedimiento.

Pero todo cambió cuando, minutos después, el gerente de la sucursal se unió a la atención y ambos la trasladaron a un cubículo aislado para darle seguimiento.

En ese momento, el gerente le pidió su celular y ella se lo dio. El empleado tomó su teléfono y comenzó a navegar rápidamente por la aplicación, mientras el gerente y otro trabajador observaban una computadora, intercambiaban códigos escritos en papeles y conversaban entre ellos.

Fue entonces cuando sintió que algo estaba mal.

Pidió su teléfono... pero el empleado seguía usándolo

Al notar que el ejecutivo no dejaba de manipular su dispositivo, la mujer le pidió que se lo devolviera.

Aunque el trabajador respondió que "ya casi terminaba", continuó utilizando el celular durante varios segundos más.

Al mismo tiempo, el gerente insistía en que pasara a ventanilla para retirar los 2 mil pesos por los que había acudido.

La insistencia le pareció extraña. Ella ya no quería retirar dinero; solo quería entender por qué su tarjeta no funcionaba en el cajero y que le devolvieran su celular.

De pronto aparecieron 551 mil pesos en su cuenta

Al abrir la aplicación bancaria encontró un movimiento inesperado: en su cuenta aparecían 551 mil pesos que no le pertenecían.

Segundos después intentó volver a ingresar a la banca móvil, pero ya no pudo hacerlo. Su dispositivo había sido desvinculado de la aplicación y, al llamar al banco, le informaron que sus cuentas estaban bloqueadas.

Convencida de que algo ocurría, llamó a la policía y regresó con los oficiales a la sucursal para exigir una explicación.

El historial mostraba un préstamo que ella nunca solicitó

Aunque dentro del banco lograron restablecer el acceso a sus cuentas, la historia no terminó ahí.

Al llegar a su casa, revisó nuevamente la aplicación y encontró un registro aún más preocupante: el sistema mostraba que había solicitado un préstamo por 551 mil pesos y que ese dinero había sido retirado en ventanilla, como si ella hubiera realizado toda la operación.

La usuaria presentó una denuncia y, de acuerdo con su testimonio, al día siguiente llamó al banco. En ese momento, la ejecutiva que la atendió le informó que el préstamo y el retiro habían sido revertidos fuera del horario de atención, por lo que ya no existía ningún adeudo a su nombre.

Además, le explicó que ningún ejecutivo bancario debe solicitar el teléfono celular de los clientes y que, al aparecer la operación fuera del horario habitual, posiblemente se detectó la irregularidad antes de que pudiera concretarse el presunto fraude, debido a que la mujer decidió no acudir a ventanilla y llamó a las autoridades.

¿Cuál habría sido el presunto modus operandi?

Aunque el caso ya fue denunciado y será la autoridad quien determine si existió algún delito, el relato de la usuaria permite identificar un patrón que habría seguido el personal involucrado.

Todo comenzó con un supuesto error en el cajero automático que la obligó a acudir con un ejecutivo. Después, con el argumento de actualizar la aplicación bancaria, le solicitaron datos biométricos, firmas y acceso a su teléfono celular.

Mientras manipulaban la aplicación sin que ella pudiera ver lo que hacían, asegura que se habría generado un préstamo por 551 mil pesos a su nombre. Al mismo tiempo, los empleados insistían en que pasara a ventanilla para retirar los 2 mil pesos que originalmente buscaba sacar del cajero

La mujer cree que esa insistencia no era casual. Según explicó, el objetivo habría sido dejar registrado en las cámaras de seguridad que ella acudió a ventanilla a retirar dinero.

De esa manera, el retiro del préstamo solicitado sin su autorización podría haberse confundido con la operación que ella sí tenía previsto realizar.

Recomendaciones para evitar caer en un fraude

Tras su experiencia, la usuaria compartió algunas recomendaciones que pudieron hacer la diferencia:

· No entregues tu teléfono celular a ningún empleado del banco para que manipule tu aplicación.

· No proporciones datos biométricos ni firmes documentos si no tienes claro qué trámite estás realizando.

· Revisa constantemente tu aplicación bancaria mientras eres atendido.

· Si notas movimientos extraños o algo te genera desconfianza, recupera tu celular de inmediato, cancela la operación y comunícate con el banco.

· Si consideras que fuiste víctima de un fraude o detectas alguna irregularidad, solicita apoyo de las autoridades y presenta una denuncia.