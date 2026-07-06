UNAM presenta denuncia penal por prácticas ilegales en examen de ingreso

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que el 3 de julio se presentó la denuncia penal correspondiente ante las autoridades competentes para que se investiguen y sancionen las conductas constitutivas de delitos, y así se evite que más familias y aspirantes sean víctimas de estas prácticas.

Acciones detectadas en el examen de ingreso

Explicó que se detectó que en la segunda jornada de aplicación del examen del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026 algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria.

Denuncia y compromiso institucional

Precisó que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen.

Detalló que se presentaron un total de 158 mil 712 aspirantes quienes, en su gran mayoría realizaron su examen sin contratiempo alguno.

La UNAM puntualizó que los resultados de los exámenes del Concurso de Selección de Ingreso a la Licenciatura, como fue anunciado en su momento, serán publicados el próximo 17 de julio.

"La UNAM actuará en todo momento y de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de las tareas universitarias y reitera su compromiso con la integridad y la honestidad académicas como principios rectores de las tareas de la Institución", puntualizó.