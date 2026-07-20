UNESCO respalda debate en México sobre pantallas y educación

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) respaldó la estrategia del Gobierno de México para abrir un debate nacional sobre el impacto de las pantallas, las redes sociales y la inteligencia artificial en la educación y el desarrollo de niñas, niños y adolescentes.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el representante de la UNESCO en México, Andrés Morales Arciniegas, afirmó que el país tiene la oportunidad de construir una política pública basada en evidencia científica.

Esto con el fin de que permita aprovechar los beneficios de las tecnologías digitales sin ignorar los riesgos que representan para la salud, el aprendizaje y la convivencia escolar.

Buscan fortalecer alfabetización digital

El funcionario sostuvo que la discusión no debe reducirse a prohibir dispositivos electrónicos, sino orientarse a establecer reglas, fortalecer la alfabetización digital y promover un uso responsable de la tecnología desde las aulas y los hogares.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el Gobierno federal impulsará durante las próximas semanas una discusión pública sobre el uso de teléfonos celulares, redes sociales e inteligencia artificial. El plan contempla foros con especialistas nacionales e internacionales para recoger propuestas que sirvan de base para futuras decisiones en materia educativa.

Hoy hablamos sobre el impacto del uso excesivo de plataformas digitales y redes sociales en niñas, niños y jóvenes. Expertos comparten su opinión.https://t.co/Mregy5bheG — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 20, 2026

Sheinbaum señaló que el crecimiento acelerado de las plataformas digitales obliga a revisar sus efectos en el desarrollo infantil y juvenil. Añadió que la conversación incluirá experiencias internacionales y las medidas que ya aplican varias entidades del país para restringir el uso de teléfonos celulares en las escuelas.

Impacto del uso de pantallas y estrategias educativas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, explicó que la estrategia busca reunir evidencia científica y experiencias exitosas para construir lineamientos que fortalezcan el aprendizaje y contribuyan al bienestar de los estudiantes.

La doctora Cimenna Chao Rebolledo, especialista en Psicología Educativa y del Desarrollo de la UNAM, expuso estudios que relacionan el uso excesivo de pantallas y redes sociales con problemas de atención, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión y dificultades en el desarrollo socioemocional de niñas, niños y adolescentes.

El subsecretario de Educación Pública, Ricardo Villanueva Lomelí, indicó que el desafío consiste en incorporar la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías como herramientas para mejorar la enseñanza, sin perder de vista la protección de los derechos de los menores ni el papel de docentes y familias.

Juegos tradicionales serían alternativa

Villanueva Lomelí planteó recuperar los juegos tradicionales en las escuelas como una alternativa para reducir el tiempo que niñas, niños y adolescentes pasan frente a las pantallas. Explicó que estas actividades fortalecen la convivencia, el trabajo en equipo y el desarrollo físico, además de favorecer la interacción entre los estudiantes.

El subsecretario mencionó que juegos como el trompo, el balero, las canicas, el avión, la cuerda y los encantados pueden contribuir a que los menores convivan más entre sí y disminuyan la dependencia de los dispositivos electrónicos. Añadió que estas prácticas también ayudan a preservar expresiones de la cultura popular mexicana.

Villanueva sostuvo que el objetivo no es sustituir la tecnología, sino equilibrar su uso con actividades recreativas, deportivas y culturales que impulsen un desarrollo integral. Señaló que la escuela debe combinar la innovación tecnológica con espacios para el juego, la actividad física y la convivencia presencial.