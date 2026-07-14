¿Usas la Línea 3? Esto se sabe de la rehabilitación de 40 mil mdp prevista para 2027

Con una inversión estimada superior a 40 mil millones de pesos, la incorporación de hasta 45 trenes nuevos y la modernización integral de sus 23 kilómetros de longitud y 21 estaciones, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el inicio del proyecto de rehabilitación de la Línea 3 del Metro, que diariamente transporta a más de un millón de pasajeros.

Gobierno de CDMX detalla etapas y financiamiento de la rehabilitación

La obra se desarrollará en dos etapas: la primera comenzará en septiembre con trabajos preparatorios que no afectarán el servicio, mientras que la segunda iniciará en 2027, una vez que el Congreso de la Ciudad de México autorice el esquema de financiamiento para ejecutar la intervención de fondo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, explicó que la rehabilitación busca revertir más de cinco décadas de desgaste en una de las líneas más importantes de la red, donde actualmente operan trenes con más de 40 años de servicio, existen vías deterioradas, sistemas eléctricos y de control obsoletos, problemas de accesibilidad y asentamientos diferenciales en algunos tramos que afectan la operación.

Avances técnicos y beneficios esperados en la modernización

La primera etapa arrancará una vez que concluya el proceso de selección de la empresa coinversionista, cuyo fallo está previsto para el 14 de septiembre.

El Gobierno capitalino elegirá mediante licitación pública a la empresa que aportará capital y será responsable de ejecutar la rehabilitación integral de la Línea 3 del Metro, bajo un esquema de coinversión público-privada.

De acuerdo con la jefa de Gobierno, los compromisos presupuestales y financieros derivados de ese mecanismo deberán ser autorizados posteriormente por el Congreso de la Ciudad de México para que la intervención principal pueda comenzar en 2027.

Una vez aprobado el presupuesto, iniciarán los proyectos ejecutivos, la fabricación de maquinaria especializada, la adquisición de materiales como rieles, balasto, cableado, tableros eléctricos y equipos electromecánicos.

Además de la construcción de bases logísticas, los trabajos en talleres y garajes e intervenciones escalonadas en estaciones para instalar elevadores, escaleras eléctricas, cuartos técnicos y ejecutar obras hidráulicas.

Brugada Molina precisó que durante este año no cerrará ninguna estación ni se suspenderá el servicio de la Línea 3, ya que las labores estarán enfocadas en preparar la infraestructura necesaria para el inicio de la fase principal de la obra.

La segunda etapa comenzará en 2027

En esa fase se sustituirán completamente las vías, rieles y aparatos de cambio de vía; se corregirán deformaciones y asentamientos en distintos tramos; se renovarán los sistemas eléctricos, electromecánicos y contra incendios; se instalará el sistema de control ferroviario basado en comunicaciones (CBTC), considerado el más moderno del mundo; se incorporarán hasta 45 trenes nuevos y se rehabilitarán las 21 estaciones con mejoras en iluminación, videovigilancia y accesibilidad.

Aseguró que, a diferencia de la renovación de la Línea 1, el proyecto fue diseñado para mantener en operación la Línea 3.

Los trabajos se realizarán principalmente durante las noches, fines de semana, por etapas y por tramos, con el propósito de reducir al mínimo las afectaciones a los usuarios. Añadió que, aunque habrá intervenciones temporales, nunca se dejará sin alternativas de transporte a la población.

Brugada Molina reiteró que la modernización no implicará un incremento en la tarifa del Metro, que permanecerá en cinco pesos, al señalar que el subsidio al sistema continuará a cargo del Gobierno de la Ciudad.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que el calendario del proceso de licitación iniciará con la publicación de los lineamientos este 14 de julio; el registro de interesados permanecerá abierto hasta el 20 de julio; las juntas de aclaraciones se realizarán en agosto; las propuestas se recibirán el 31 de ese mes y el fallo para seleccionar a la empresa coinversionista se emitirá el 14 de septiembre.

Explicó que el proyecto se desarrollará mediante un Vehículo de Propósito Específico, mecanismo que permitirá reducir los costos financieros de la inversión y mantener el control técnico de la obra.

Agregó que los compromisos presupuestales derivados de este esquema serán enviados al Congreso de la Ciudad de México para su autorización hacia finales de este año.

En tanto, El director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava Suárez, detalló que la rehabilitación abarcará la infraestructura de vía, los sistemas de alta, media y baja tensión, la alimentación eléctrica, el sistema de tracción y frenado, las telecomunicaciones, la señalización ferroviaria y la obra civil en los tramos de superficie, cajón y túnel que conforman la Línea 3.

Indicó que el sistema CBTC permitirá controlar digitalmente la circulación de los trenes para incrementar la seguridad, reducir los intervalos de paso y aumentar la capacidad de transporte.

Dijo que la intervención es urgente debido al desgaste acumulado durante décadas y recordó que los trenes actuales fueron fabricados hace más de 40 años y han recorrido más de tres millones de kilómetros, equivalentes a alrededor de 75 vueltas al mundo.

Finalmente, el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, afirmó que la modernización permitirá ofrecer un servicio más seguro, confiable y con mayor capacidad para responder a la creciente demanda de una línea que conecta el norte y el sur de la ciudad, enlaza siete líneas del Metro y 13 sistemas de transporte, además de movilizar diariamente a más de un millón de usuarios.

Como parte del arranque del proyecto, el Gobierno capitalino entregó la rehabilitación integral de la estación Universidad, donde fueron renovados dos mil metros cuadrados de recubrimientos, seis mil metros cuadrados de techumbre, cuatro mil metros cuadrados de plafones, ocho mil metros cuadrados de pintura y cuatro mil 800 metros cuadrados de pisos.

También se rehabilitaron andenes y escaleras, se instalaron más de mil 500 luminarias y nuevas puertas electrónicas de acceso, además de reordenar el comercio y mejorar la accesibilidad para los usuarios.