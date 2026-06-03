¿Qué es la USTR y por qué propone nuevos aranceles a México?

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) sumó un nuevo punto de tensión luego de que la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) propusiera nuevos aranceles a 60 países, entre ellos México y Canadá.

La propuesta estadounidense está relacionada con preocupaciones sobre la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Sin embargo, para entender el alcance de esta medida primero es necesario conocer qué es la USTR y cuál es su papel dentro de la política comercial de Estados Unidos.

¿Qué es la USTR?

La USTR, o Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, es la dependencia encargada de diseñar y coordinar la política comercial del gobierno estadounidense. Entre sus funciones se encuentran negociar tratados comerciales, supervisar el cumplimiento de acuerdos internacionales y recomendar medidas como aranceles o sanciones comerciales.

En términos simples, es la oficina que representa los intereses comerciales de Estados Unidos frente a otros países y organismos internacionales.

¿Por qué quiere imponer aranceles a México?

Esta medida no es exclusivamente para México, la investigación impulsada por la USTR concluyó que alrededor de 60 economías, entre ellas México, Canadá, Reino Unido y varios países de la Unión Europea, no han implementado mecanismos suficientemente eficaces para impedir la entrada de mercancías producidas con trabajo forzoso.

Como resultado, se propuso un arancel adicional de 10% para algunas de estas naciones mientas que para otras, se proponen aranceles de 12.5%.

Dice buscar evitar que mercancías elaboradas bajo condiciones laborales consideradas como irregulares ingresen a su mercado, aunque la medida todavía se encuentra en una fase de consultas y negociaciones.

¿El aumento afectaría a todas las exportaciones mexicanas?

No necesariamente.

La Secretaría de Economía explicó que la propuesta presentada por Estados Unidos aún no es una medida definitiva y que deberá pasar por un periodo de consultas, comentarios y negociaciones que se extenderá durante las próximas semanas.

Además, de acuerdo con la información disponible hasta ahora, la medida no afectaría a los productos que cumplen con las reglas del T-MEC, los cuales representan aproximadamente 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

Tampoco impactaría, en principio, a sectores que actualmente se encuentran regulados bajo otras disposiciones comerciales estadounidenses, como los relacionados con automóviles, acero y aluminio.

¿Qué sigue para México?

El gobierno mexicano aseguró que presentará argumentos técnicos y jurídicos para evitar la aplicación de estos aranceles y que el tema será discutido durante la revisión del T-MEC.

Por ahora, la propuesta de la USTR se encuentra en una etapa preliminar y todavía puede modificarse antes de convertirse en una medida oficial.

Con información de Aida Ramírez.