¿Crearon un video falso con tu rostro o tu voz? Morena busca castigarlo con prisión

La vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, presentó una iniciativa para incorporar al Código Penal Federal el delito de suplantación digital, para proteger la identidad de las personas frente al uso ilícito de herramientas de inteligencia artificial generativa.

Propuesta para sancionar la suplantación digital mediante IA

La propuesta plantea establecer por primera vez un tipo penal específico para sancionar la utilización, publicación, distribución o difusión de contenidos digitales generados o manipulados mediante inteligencia artificial que simulen la identidad de una persona sin su consentimiento.

La iniciativa responde al crecimiento de los llamados deepfakes y demás contenidos sintéticos capaces de reproducir con gran realismo imágenes, voces, rostros y otros atributos biométricos de cualquier persona, facilitando fraudes, extorsiones, campañas de desinformación, violencia digital, manipulación política y otras conductas ilícitas.

Para estas conductas se propone una pena de tres a siete años de prisión y multa de quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de las sanciones que correspondan por otros delitos que pudieran cometerse.

Vacío legal actual y protección a grupos vulnerables

Padierna Luna destacó que actualmente el Código Penal Federal contempla delitos como fraude, extorsión o amenazas cuando estas conductas se consuman, pero no existe una figura jurídica que sancione de manera autónoma la utilización dolosa de la identidad digital de una persona mediante inteligencia artificial, lo que genera un importante vacío legal frente a una problemática creciente.

En la iniciativa, la legisladora argumenta que el acelerado desarrollo de la inteligencia artificial representa una extraordinaria oportunidad para el desarrollo científico, económico y tecnológico del país; sin embargo, también ha abierto nuevas formas de vulnerar derechos fundamentales que el marco jurídico mexicano aún no contempla de manera suficiente.

"La tecnología debe estar al servicio de las personas y nunca convertirse en un instrumento para despojar a alguien de su identidad, afectar su dignidad o poner en riesgo su patrimonio, su seguridad o su reputación", afirmó.

La propuesta establece que cometerá el delito de suplantación digital quien utilice tecnologías automatizadas o sistemas de inteligencia artificial para crear, alterar o difundir imágenes, videos, audios, voces, datos biométricos u otros elementos identificativos de una persona sin su consentimiento, con la finalidad de causar un daño, obtener un beneficio indebido o inducir a error sobre la autenticidad de su identidad.

Asimismo, la iniciativa contempla agravantes cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad; cuando los contenidos tengan carácter sexual, violento o discriminatorio; cuando se utilicen con fines políticos o electorales; cuando se difundan masivamente mediante redes sociales o plataformas digitales; o cuando la conducta se realice de manera sistemática u organizada.

La diputada subrayó que la iniciativa no criminaliza el desarrollo de la inteligencia artificial ni limita la innovación tecnológica, sino que establece una regulación clara para sancionar únicamente el uso doloso de estas herramientas con fines ilícitos.