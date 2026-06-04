México gana caso y rechazan demanda de minera de EU por más de 315 millones de dólares

El gobierno de México obtuvo una resolución favorable en una disputa legal con la empresa estadounidense Silver Bull Resources, que exigía una compensación superior a los 315 millones de dólares por un proyecto minero en Coahuila.

El caso fue presentado bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo perteneciente al Banco Mundial que se encarga de resolver disputas entre inversionistas y países.

La empresa argumentaba que no pudo desarrollar un proyecto minero en la comunidad de Sierra Mojada, Coahuila, debido a problemas que enfrentó con un grupo de habitantes de la zona y señalaba que las autoridades tenían responsabilidad en la situación.

Sin embargo, durante el proceso, el gobierno mexicano sostuvo que las autoridades actuaron conforme a sus facultades para atender un conflicto social entre la empresa y pobladores de la comunidad. Además, señaló que los hechos denunciados por la compañía no cumplían con los requisitos necesarios para sustentar la reclamación.

Tras analizar el caso, el organismo internacional concluyó que no existían elementos para responsabilizar al Estado mexicano por los problemas que enfrentó el proyecto minero. Por ello, decidió desechar la demanda en su totalidad.

La resolución también establece que Silver Bull deberá cubrir una parte importante de los gastos generados durante el proceso legal.