Aficionados se enfrentan con madres buscadoras en el Ángel de la Independencia durante festejos

La celebración por el arranque de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México dejó imágenes de euforia, festejos y miles de aficionados reunidos en distintos puntos de la capital.

Sin embargo, en medio del ambiente mundialista y las intensas lluvias registradas tras el partido inaugural, un incidente captó la atención de usuarios en redes sociales y generó una ola de reacciones.

En Ovaciones te decimos todos los detalles de este altercado que se registró durante la tarde de este jueves.

Imágenes: 'X'



Aficionados protagonizan riña contra manifestantes

Un video difundido en plataformas digitales muestra un momento de tensión ocurrido en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, donde un grupo de aficionados terminó involucrado en una confrontación con las madres buscadoras que estaban manifestándose de manera pacifica.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, unos aficionados de la Selección Mexicana se vieron involucrados en un altercado con madres buscadoras que realizaban una manifestación en el Ángel de la Independencia.

En el video se observa cómo algunos hombres toman una lona que contenía los rostros y datos de personas desaparecidas, material que era portado por integrantes de colectivos de búsqueda.

Según los reportes difundidos por las propias manifestantes, los sujetos habrían utilizado la manta para resguardarse de la intensa lluvia que cayó sobre la capital tras el encuentro inaugural del Mundial 2026.

Las madres buscadoras reaccionaron de inmediato al percatarse de la situación y reclamaron a los aficionados por el uso de la lona.

La discusión escaló rápidamente y derivó en momentos de tensión captados por personas que se encontraban en el lugar.

Las imágenes muestran intercambios verbales entre ambas partes mientras varias personas intentaban recuperar el material utilizado durante la protesta. El hecho ocurrió en una de las zonas más concurridas de la ciudad, donde miles de aficionados celebraban la victoria de la Selección Mexicana.

Tantiiiita empatía. Aficionados utilizaron una lona con imágenes de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia en el festejo en el Ángel de la Independencia por el triunfo de la Selección Mexicana contra Sudáfrica. Terrible. pic.twitter.com/BPwYnptc7n — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) June 12, 2026

Madres buscadoras denuncian agresiones

Tras la difusión del video, colectivos de madres buscadoras denunciaron públicamente las agresiones presuntamente cometidas por tres aficionados que aparecen en las grabaciones.

De acuerdo con los señalamientos realizados por las manifestantes, los involucrados se encontraban aparentemente bajo los efectos del alcohol.

Además, denunciaron que durante el incidente también se registraron insultos y agresiones verbales contra un reportero que intentó intervenir mientras se desarrollaba la confrontación.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a un comunicador acercándose para documentar lo ocurrido, momento en el que también habría sido objeto de ataques verbales por parte de algunos de los asistentes.

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