Alcalde causa polémica por invitación al festejo del Día del Padre

El alcalde de un municipio de San Luis Potosí se convirtió en tendencia nacional luego de publicar un video para invitar a los padres de familia a un festejo por el Día del Padre.

Lo que parecía una convocatoria para una convivencia organizada por el Ayuntamiento terminó generando un intenso debate en redes sociales por algunas de las expresiones utilizadas durante el mensaje.

Las reacciones no tardaron en multiplicarse y el video comenzó a circular más allá de la Huasteca potosina, donde miles de usuarios comentaron el contenido de la invitación.

En Ovaciones te contamos por qué la invitación del alcalde de El Naranjo, San Luis Potosí, Rafael Olvera Torres, desató una polémica en redes sociales y cuáles son todos los detalles de la celebración por el Día del Padre.

Fotos: IG @rafaelolveratorres



Alcalde invita a papás a celebrar su día con "chicas buena onda"

El presidente municipal difundió un video a través de sus redes sociales para convocar a los padres de familia de la cabecera municipal y de las distintas comunidades a asistir a una celebración organizada por el Ayuntamiento con motivo del Día del Padre.

Durante su mensaje, Rafael Olvera Torres aseguró que el objetivo del evento es reconocer a los papás con una tarde de convivencia, entretenimiento y diversas actividades preparadas especialmente para ellos.

El alcalde explicó que los asistentes disfrutarán de comida, bebidas, botanas, rifas, regalos, un espectáculo de comedia, un toro mecánico y varias sorpresas.

Sin embargo, la parte que más llamó la atención fue cuando adelantó que durante la noche también habrá "chicas buena onda" para ambientar el festejo.

"Habrá también por ahí unas chicas buena onda para que pongan más ambiente en la noche", expresó el edil durante la grabación.

La declaración provocó opiniones divididas entre los usuarios de redes sociales. Mientras algunos tomaron el comentario con humor y consideraron que se trató de una invitación informal, otros cuestionaron que un funcionario público utilizara ese tipo de expresiones en un mensaje difundido desde canales oficiales del gobierno municipal.

En pocas horas, el video comenzó a compartirse ampliamente, generando comentarios incluso de personas que viven fuera del municipio y que manifestaron curiosidad por el evento.

¿Cuándo es el evento del Día del Padre en El Naranjo, San Luis Potosí?

De acuerdo con la invitación difundida por el Ayuntamiento, la celebración se realizará el viernes 19 de junio, a partir de las 18:30 horas, en el Salón Sindical de la Sección 97, ubicado en el municipio de El Naranjo, San Luis Potosí.

Según lo informado por el alcalde, el programa contempla diversas actividades para los asistentes, entre ellas:

Show de comedia .

Comida para los padres de familia.

Bebidas y botanas.

Rifas y regalos.

Toro mecánico .

Dinámicas recreativas y sorpresas.

Además, el edil comentó que quienes lo deseen podrán ingresar con una hielera y bebidas adicionales para complementar la convivencia.

Alcalde pide que mujeres dejen ir a los papás a su celebración

Otro de los momentos que más comentarios generó fue cuando Rafael Olvera Torres pidió que los asistentes acudieran sin menores de edad, al considerar que el evento fue planeado exclusivamente para los padres.

"Que no lleven niños para que la pasen de lo mejor, se diviertan a lo grande", señaló durante la invitación.

Al finalizar el mensaje, el alcalde dirigió unas palabras a las madres de familia y parejas de los asistentes para pedirles que permitieran a los hombres acudir al festejo.

"Mamás, déjenlos ir, se la pasarán a lo grande, ahí se los vamos a cuidar", afirmó.

Estas declaraciones también fueron ampliamente comentadas en redes sociales, donde algunos internautas interpretaron como parte de un mensaje en tono de broma, mientras que otros criticaron el contenido de la invitación al considerar que no era apropiado para una comunicación institucional.

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