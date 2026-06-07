¿Trump se compara con Claudia Sheinbaum? VIDEO afirmaría "que todos lo aman"

Esta mañana, el presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump publicó a través de su cuenta de X un video realizado con ayuda de Inteligencia Artificial donde afirma, que "todos aman a Donald Trump".

Sin embargo, más allá de esto, algo que llamó la atención de muchos mexicanos fue la presunta "aparición" de la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum.

En al menos un minuto, dentro del video publicado por el mandatario norteamericano hay cameos hacia personas de diversidad racial, así como al presidente de EU protagonizando varios instantes: Una visita a la Luna, al frente de un micrófono de medios de comunicación y hasta una comida con la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Donald Trump aparece comiendo al lado de Sheinbaum

En dicha reunión con Claudia Sheinbaum, Donald Trump aparece comiendo tacos, lo que muchos interpretaron como un posible anuncio de alguna visita a México. Sin embargo, aún nadie ha desmentido o confirmado la hipótesis de los usuarios de la red social X.

President Trump just posted this!



Leftists can't stand it pic.twitter.com/FSjHWm8Nvy — Eric Daugherty (@EricLDaugh) June 6, 2026

La publicación fue compartida a través de la cuenta @realDonaldTrump en la red social X y hasta ahora, ya existen diversas reacciones al video del mandatario de Estados Unidos, experto en abrir polémica alrededor del mundo debido a sus publicaciones o declaraciones.

El jefe de contenido de Right Line News reposteó el contenido con la leyenda: "¡Los izquierdistas no pueden soportarlo!", mientras que la comunicadora mexicana, Azucena Uresti, también lo compartió y observó que "De fondo, una canción que afirma que todos "aman a Donald Trump".

¿Guiño a la supremacía blanca?

La publicación podría interpretarse como un discurso motivador de la supremacía blanca, debido a la canción que está de fondo y el tamaño de la imagen de Trump, que aparecería mucho más grande que casi cualquier elemento al interior del video.

Y es que además de la leyenda "Voten por Trump", podemos ver la cara del mandatario en el cielo de auroras boreales y hasta en camiones del Reino Unido.