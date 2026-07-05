La previa del partido entre México e Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 no solo estuvo marcada por la expectativa deportiva.

Momentos antes del silbatazo inicial, una escena de tensión captó la atención de quienes se encontraban en el sur de la Ciudad de México, cuando un grupo de manifestantes interceptó al ex futbolista y actual diputado federal Cuauhtémoc Blanco durante su trayecto al estadio.

Los reclamos, consignas y pintas sobre el vehículo en el que viajaba convirtieron el incidente en uno de los momentos más comentados de la jornada.

En Ovaciones te decimos qué le reclamaron los manifestantes al ex futbolista, Cuauhtémoc Blanco, y cómo fue que su camioneta terminó pintada.

Foto: redes



Manifestantes enfrentan a Cuauhtémoc Blanco rumbo al México vs Inglaterra

La tarde de este domingo 5 de julio, integrantes de la Asamblea Antimundialista realizaron una protesta sobre Periférico Sur, a la altura del Centro Cultural Ollin Yoliztli y las inmediaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), como parte de las movilizaciones contra la realización del Mundial de Futbol 2026.

Durante la manifestación, los activistas identificaron la camioneta en la que viajaba Cuauhtémoc Blanco rumbo al Estadio Ciudad de México, donde se disputaría el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra.

De acuerdo con videos difundidos por medios de comunicación y plataformas independientes, los manifestantes rodearon la unidad, realizaron pintas con aerosol y lanzaron consignas contra el legislador de Morena.

Entre los gritos se escucharon frases como "¡Samir vive!" y "¡asesino!", mientras algunos participantes golpeaban el vehículo.

En medio del altercado, Blanco descendió brevemente de la camioneta, vestido con una playera de la Selección Mexicana, para pedir a uno de sus acompañantes que evitara confrontar a los manifestantes. Instantes después volvió a subir al vehículo.

Para abandonar el lugar, el conductor tuvo que maniobrar en reversa e incluso subir parcialmente al camellón central para encontrar una ruta alterna y continuar su camino hacia el estadio.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, ni Cuauhtémoc Blanco ni Morena habían emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

"¡P1nche Blanco asesin0!": así encararon a Cuauhtémoc Blanco en #CDMX.



Manifestantes antimundialistas detuvieron su camioneta sobre Periférico, cerca de la ENAH, cuando iba rumbo al México vs. Inglaterra en el Azteca.



: Fedesotor pic.twitter.com/rrKBeHCwal — Ovaciones (@ovaciones) July 6, 2026

¿Por qué le gritaron "asesino" a Cuauhtémoc Blanco?

Las consignas estuvieron relacionadas principalmente con el asesinato del activista y comunicador indígena Samir Flores Soberanes, ocurrido el 20 de febrero de 2019 en la comunidad de Amilcingo, Morelos.

Samir Flores era uno de los principales opositores al Proyecto Integral Morelos (PIM) y a la termoeléctrica de Huexca. Su homicidio ocurrió durante el periodo en que Cuauhtémoc Blanco se desempeñaba como gobernador del estado.

Diversos colectivos sociales han sostenido durante años que las investigaciones sobre el caso avanzaron con lentitud y han exigido que se esclarezca plenamente los hechos y se identifique a los autores intelectuales del crimen.

Aunque no existe una resolución judicial que responsabilice a Cuauhtémoc Blanco por el asesinato, organizaciones sociales mantienen críticas hacia la actuación de su administración en torno a este caso.

Durante la protesta también se escucharon otras consignas relacionadas con diferentes señalamientos públicos dirigidos al ex gobernador, reflejando el descontento de algunos sectores sociales con su trayectoria política.

¿Intento de atropellamiento por parte del Cuah?



Cuauhtémoc Blanco, exjugador, exgobernador y actual diputado, le aventó la camioneta a manifestantes que participaban de la protesta "Gol gana contra la FIFA".



: @fedesotor / @RetaAlMundial pic.twitter.com/n6k5hjV5XE — Daniel Rosas 3.0 (@DanielRosas_) July 5, 2026

El criticado mandato de Cuauhtémoc Blanco en Morelos

La gestión de Cuauhtémoc Blanco como gobernador de Morelos, entre 2018 y 2024, estuvo marcada por diversas controversias políticas, de seguridad y judiciales.

Uno de los principales cuestionamientos fue el incremento de la violencia en la entidad durante distintos periodos de su administración, además de las constantes críticas por parte de organizaciones civiles respecto al desempeño institucional en investigaciones de alto impacto.

Otro episodio ampliamente difundido fue la publicación de una fotografía en la que aparecía junto a presuntos integrantes de grupos del crimen organizado.

En respuesta, Blanco sostuvo públicamente que suele acceder a fotografías con ciudadanos y aseguró que desconocía la identidad de las personas que aparecían en la imagen.

Asimismo, el ex futbolista ha enfrentado señalamientos derivados de una denuncia presentada por una familiar por el presunto delito de tentativa de violación.

El legislador ha rechazado dichas acusaciones y ha sostenido públicamente que son falsas.

Hasta ahora, el caso continúa su curso por las vías legales correspondientes y no existe una sentencia condenatoria en su contra.

Todos estos episodios han mantenido a Cuauhtémoc Blanco en el centro del debate político y mediático, situación que quedó nuevamente reflejada durante la protesta registrada previo al partido entre México e Inglaterra.