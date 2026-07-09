Caso "El Mayo" Zambada: Carolina Viggiano acusa omisiones del Gobierno por presunta violación a la soberanía

La senadora del PRI, Carolina Viggiano Austria, acusó al Gobierno Federal de incurrir en omisiones que habrían permitido una presunta violación a la soberanía nacional durante los hechos ocurridos en Sinaloa relacionados con el secuestro de Ismael "El Mayo" Zambada.

Acusaciones de Carolina Viggiano sobre omisiones federales

La legisladora sostuvo que las autoridades federales y estatales no activaron los mecanismos de vigilancia pese al ingreso y salida de una aeronave con matrícula estadounidense presuntamente clonada y un plan de vuelo apócrifo.

La priista señaló que resulta inexplicable que esa aeronave pudiera operar en territorio nacional sin ser detectada, pese a que, según dijo, en el mismo episodio ocurrieron un secuestro, un homicidio y la intervención de una agencia extranjera.

Responsabilidades políticas y fallas institucionales en Sinaloa

A su juicio, esos hechos evidencian deficiencias en las instituciones encargadas de resguardar el espacio aéreo y la soberanía del país.

Viggiano Austria también responsabilizó al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de guardar silencio sobre lo ocurrido y reprochó que Morena lo mantenga, dijo, bajo protección política.

Añadió que las autoridades estatales conocían el contexto de la reunión en la que fue asesinado Héctor Melesio Cuén y consideró que existen elementos suficientes para investigar posibles responsabilidades.

Afirmó que el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades responsables del control del espacio aéreo incumplieron con su obligación de detectar y reportar la presunta intervención extranjera.

La legisladora priísta recordó que, de acuerdo con información pública, el gabinete de seguridad conoció los hechos a partir de una llamada de la embajada de Estados Unidos y posteriormente difundió información incorrecta sobre el piloto y el origen del vuelo.

La senadora concluyó que una presunta violación a la soberanía nacional de esa magnitud sólo pudo ocurrir por la omisión de las instituciones encargadas de prevenirla y afirmó que el Gobierno Federal no recuperará la paz ni la confianza ciudadana mientras, sostuvo, mantenga un pacto de impunidad con el crimen organizado.