Legisladores alertan que millones de adolescentes enfrentan abuso sexual digital en México

Uno de cada ocho adolescentes mexicanos usuarios de internet, equivalente a 1.6 millones de personas, sufrió abuso o explotación sexual mediante tecnologías digitales.

Consecuencias del abuso sexual digital en adolescentes mexicanos

Esta problemática afecta su desarrollo y salud mental, elevando hasta 15 veces el riesgo de pensamientos o conductas suicidas. Los legisladores del PT propusieron una estrategia nacional para reforzar la prevención, detección temprana y atención de estos delitos.

La iniciativa plantea que el abuso y la explotación sexual infantil en entornos digitales sean atendidos como un asunto prioritario de seguridad, salud pública y protección de derechos de la niñez.

Además, busca impulsar acciones para que niñas, niños y adolescentes accedan a internet en entornos más seguros, con mecanismos efectivos de prevención, acompañamiento y protección.

Propuesta legislativa para combatir el abuso sexual digital

Los promoventes advirtieron que las consecuencias de esta violencia trascienden las plataformas digitales y afectan profundamente la vida de las víctimas, quienes enfrentan ansiedad, depresión, trastornos del sueño, ausentismo o abandono escolar, y temor por la circulación continua del material relacionado con la agresión.

A esto se suma la baja denuncia: 32% de las víctimas nunca habla sobre lo ocurrido por vergüenza, desconocimiento o minimización de la agresión, y menos de 1% de los incidentes llega a conocimiento de las autoridades.

Los legisladores señalaron que la falta de personal especializado, procesos prolongados, temor a represalias y la obligación de que las víctimas acudan acompañadas por tutores que a veces revictimizan, inhiben la denuncia y favorecen la impunidad.

Por ello, las senadoras Geovanna Bañuelos de la Torre, Lizeth Sánchez García, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Ana Karen Hernández Aceves y el senador Alberto Anaya Gutiérrez propusieron exhortar a autoridades para implementar una estrategia nacional integral orientada a prevenir, detectar, atender y erradicar el abuso y explotación sexual facilitados por tecnologías digitales.

Entre las medidas se incluye fortalecer, a través del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), los mecanismos de prevención, educación digital, denuncia, investigación, atención psicológica, protección integral y restitución de derechos.

Asimismo, se propone que la Secretaría de Educación Pública y la Fiscalía General de la República diseñen un programa nacional permanente con talleres, cursos y actividades de sensibilización sobre seguridad digital, prevención, identificación y denuncia de estos delitos.

Estas acciones estarán dirigidas a estudiantes, personal docente, madres, padres y cuidadores, incorporando metodologías con perspectiva de infancia para eliminar barreras que generan silencio, vergüenza, miedo o normalización de estas conductas, promoviendo la denuncia oportuna, fortaleciendo la comunicación entre víctimas, familias y escuelas, y facilitando la detección temprana de casos.