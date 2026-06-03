¿Qué gobernadores han sido vinculados a la polémica por las visas de Estados Unidos?

La mañana de este 3 de junio nos despertamos con la noticia de que el diario Los Angeles Times reveló que las autoridades estadounidenses retiraron las visas a dos gobernadores de Morena: Alfonso Durazo de Sonora y Américo Villarreal de Tamaulipas, esto por presuntas investigaciones sobre nexos con el crimen organizado.

Esta publicación vuelve a poner sobre la mesa un tema que ha generado polémica en los últimos meses: la situación migratoria y los señalamientos que han alcanzado a diversos mandatarios estatales mexicanos.

Más allá de Durazo y Villarreal ¿Quiénes también forman parte de esta lista?

Marina del Pilar Ávila



Marina del Pilar Ávila. Cuartoscuro.

Marina del Pilar Ávila es la actual gobernadora de Baja California y fue la primera mandataria estatal en reconocer públicamente que Estados Unidos le retiró la visa.

El caso salió a la luz el 10 de mayo de 2025, cuando la propia morenista informó que tanto ella como su esposo, Carlos Torres Torres, habían sido notificados de la revocación de este documento.

Aunque la medida generó especulaciones y cuestionamientos políticos, ni el Gobierno de Estados Unidos ni la gobernadora dieron a conocer las razones específicas de la decisión.

Marina del Pilar sostuvo en diversas ocasiones que no existía ninguna acusación o investigación penal en su contra y atribuyó la situación a una determinación administrativa de las autoridades migratorias estadounidenses.

Tras darse a conocer el caso, la mandataria aseguró que mantenía una relación de comunicación y respeto con las autoridades estadounidenses y expresó su confianza en recuperar el documento. Sin embargo, más de un año después de la revocación, no se han dado a conocer públicamente nuevos detalles sobre el proceso.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, acudió este jueves al informe de actividades del senador Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva del Senado, donde fue cuestionada por la reciente decisión del gobierno de EU de revocarle la visa. pic.twitter.com/ziKQR5TjIJ — Angel Gallegos (@gallegoso) August 14, 2025

Rubén Rocha Moya



Rubén Rocha Moya.

Rubén Rocha Moya es gobernador de Sinaloa y uno de los personajes políticos que más atención ha generado en los últimos meses debido a investigaciones y acusaciones surgidas desde Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos con el crimen organizado.

En medio de esa polémica, existieron diversos señalamientos de que el gobernador también habría perdido su visa para ingresar a Estados Unidos. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial pública sobre la cancelación del documento.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha salido en varias ocasiones en defensa del mandatario sinaloense. Cuando fue cuestionada sobre la presunta revocación de la visa, respondió que no tenía conocimiento de alguna medida de ese tipo.

Alfonso Durazo Montaño



Alfonso Durazo Montaño.Cuartoscuro.

Alfonso Durazo Montaño es el actual gobernador de Sonora. Antes de asumir el cargo en la entidad, se desempeñó como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Lluego de que el diario Los Angeles Times publicara un reportaje en el que asegura que le fue retirada la visa estadounidense y que estaría siendo investigado por autoridades de ese país por supuestos vínculos con el crimen organizado, se dice que Durazo si continuaría ingresando a Estados Unidos gracias a un permiso especial conocido como Significant Public Benefit Parole, mecanismo que suele utilizarse en determinados casos de cooperación con autoridades estadounidenses.

Tras la difusión del reportaje, Durazo salió a dar un comunicado en el que niega este hecho y dice:

"Tampoco creo que deba ir a Estados Unidos solo para probar que tengo visa, tampoco me veo mostrando mi visa para demostrar a un periodista sin fuente que tengo mi visa vigente".

#ÚLTIMAHORA " Es una nota más sin fuentes" , así califica el gobernador @AlfonsoDurazo los señalamientos de @latimes y el periodista Steve Fisher



"Casi sudo agua bendita" dijo en tono de broma pic.twitter.com/iVg7BDHR8C — Michelle Rivera (@michelleriveraa) June 3, 2026

De la misma manera el Gobierno de Sonora rechazó los señalamientos y aseguró que el mandatario cuenta con una visa vigente.

"Es completamente falsa la información publicada por el medio Los Angeles Times respecto del gobernador Alfonso Durazo Montaño".

Señalo Paloma Teran Titular del Sistema Estatal de Comunicación Social del Gobierno de Sonora y Diputada local.

Américo Villarreal



Américo Villarreal.Cuartoscuro.

Américo Villarreal Anaya es el actual gobernador de Tamaulipas y llegó al cargo en 2022 bajo las siglas de Morena. Antes de incursionar en la política, desarrolló una carrera en el ámbito médico y posteriormente se desempeñó como senador de la República.

Al igual que Alfonso Durazo, su nombre apareció en el reportaje publicado por Los Angeles Times. De acuerdo con la investigación, el mandatario tamaulipeco presuntamente habría perdido su visa estadounidense y estaría bajo investigación por autoridades de Estados Unidos por posibles vínculos con una red relacionada con el tráfico ilegal de combustible, conocido como huachicol.

De la misma manera, Villarreal continuaría ingresando a territorio estadounidense mediante un permiso especial. Sin embargo, el gobernador rechazó las acusaciones y afirmó que la información es falsa.