Visita del rey Felipe VI a México suma posible reunión con Sheinbaum

Detalles confirmados sobre la visita del rey Felipe VI

La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad a una reunión con el rey Felipe VI durante la visita que el monarca español tiene prevista a México en el marco del Mundial de Futbol de 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantiene conversaciones con la Cancillería de España y con la representación del jefe del Estado español para definir los detalles de la agenda.

"Sí, es probable que sí", respondió al ser consultada sobre la visita del rey. Agregó que los detalles podrían conocerse en los próximos días y confirmó que las actividades serían en la Ciudad de México.

La posible reunión tendría una carga política que trasciende el protocolo diplomático. Durante años, la relación entre México y España estuvo marcada por tensiones derivadas de la exigencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador para que la Corona española ofreciera disculpas por los abusos cometidos durante la Conquista.

FELIPE VI.

Podría reunirse con Sheinbaum para ver el partido de España y Uruguay. Foto: EFE

Impacto político y diplomático de la posible reunión

Con la llegada de Sheinbaum a la Presidencia comenzó una etapa de acercamiento. La mandataria reconoció meses atrás que existían señales distintas en la relación bilateral, especialmente después de que Felipe VI admitiera públicamente que durante la colonización hubo abusos y controversias éticas.

La visita del monarca español ya había sido confirmada para el Mundial. Felipe VI aceptó la invitación enviada por el gobierno mexicano y tiene previsto asistir al encuentro entre las selecciones de España y Uruguay, programado para el 26 de junio.

Ahora, la posibilidad de una reunión con Sheinbaum añade una dimensión diplomática a un viaje originalmente vinculado al torneo.

El encuentro, de concretarse, sería uno de los contactos de más alto nivel entre ambos países desde el inicio del actual gobierno mexicano y podría convertirse en una nueva señal de normalización de una relación que durante años estuvo atrapada entre reclamos históricos y desencuentros políticos.

Por el momento, ambas partes afinan la agenda. La presidenta adelantó que la confirmación oficial podría llegar en cuestión de días.