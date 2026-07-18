Volker Türk reitera críticas a la prisión preventiva oficiosa en Día de Mandela

La detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, coincidió este sábado con el mensaje difundido por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con motivo del Día Internacional de Nelson Mandela, en los que reiteró sus llamados a combatir las detenciones arbitrarias y a que la prisión preventiva oficiosa sea aplicada únicamente de manera excepcional.

Llamado de la ONU contra la prisión preventiva oficiosa

Con motivo de la conmemoración, cuyo lema este año es "Es hora de actuar: Combatir la pobreza y la desigualdad", Türk recordó que toda persona privada de la libertad debe ser tratada con respeto a su dignidad y afirmó que es fundamental privilegiar medidas alternativas a la privación de la libertad, además de combatir toda forma de detención arbitraria, incluida la prisión preventiva oficiosa.

El alto comisionado retomó también las observaciones que formuló durante su visita oficial a México, en abril pasado, cuando advirtió que la prisión preventiva oficiosa tiene un impacto negativo sobre la presunción de inocencia, la libertad personal y el debido proceso.

Testimonios y preocupaciones sobre derechos humanos en México

En ese mismo pronunciamiento señaló que es indispensable fortalecer el control judicial sobre esa medida cautelar, reducir su duración y garantizar que sólo sea utilizada de manera excepcional, previa valoración individual de cada caso.

Türk recordó además que durante su estancia en México escuchó testimonios de personas que afirmaron haber sido víctimas del abuso de la prisión preventiva oficiosa, así como de defensores de derechos humanos, representantes de pueblos indígenas, ambientalistas y personas de la comunidad LGBTI+, quienes expusieron distintas preocupaciones relacionadas con el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.