"¿Y si sí?" ya es tendencia nacional: famosos y políticos se unen al apoyo al Tri

Artistas, deportistas y figuras políticas han utilizado la frase viral para mostrar respaldo a la Selección Mexicana en redes sociales
like de Harfuch. Foto: Redes Sociales.
Artistas, deportistas y figuras políticas han utilizado la frase viral para mostrar respaldo a la Selección Mexicana en redes sociales
Por: Jessica López
El "¿Y si sí?" dejó de ser solo una frase de aliento para la Selección Mexicana y se convirtió en uno de los lemas más populares de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El lema ya ha sido adoptado por figuras del ámbito político, del entretenimiento y del deporte, quienes lo han utilizado como muestra de apoyo al Tricolor antes y durante sus partidos.
Arturo Zaldívar
Ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, quien tras la victoria de México publicó un video en sus redes sociales.
"Esta selección nos sigue dando motivos para soñar y mientras haya un motivo vale la pena soñarlo juntos".
Desde Morena, la senadora por Zacatecas, Verónica Díaz Robles, también compartió la expresión "¿Y si sí?" para mostrar su respaldo a la Selección Mexicana.
Por su parte, el senador panista Enrique Vargas del Villar publicó un video vistiendo el uniforme del Tricolor acompañado del mensaje:
"¿Y si sí? Vamos con todo esta noche apoyando a la Selección Mexicana".
Lorena García Alcocer
A la tendencia también se sumó la diputada federal Lorena García Alcocer, quien escribió:
"Con la esperanza puesta y el corazón a tope. ¡Vamos México! ¿Y si sí?"
Incluso compartió su pronóstico de un triunfo mexicano por 2-0.
Aunque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no ha publicado mensajes con la frase en sus redes sociales, usuarios detectaron que dio "Me gusta" a una publicación de un medio de comunicación relacionada con el "¿Y si sí?"
like de Harfuch. Foto: Redes Sociales.
En medio de la euforia mundialista también comenzó a circular una imagen que simula una publicación en X atribuida al ex presidente Enrique Peña Nieto, en la que aparentemente escribía la frase "¿And if Yes".
Sin embargo, no existe evidencia de que el ex mandatario haya realizado dicha publicación. La imagen fue creada por usuarios en redes sociales como un montaje humorístico y rápidamente se viralizó.
falsa publicación de Enrique Peña Nieto. Foto. Redes Sociales.
El fenómeno también ha alcanzado a celebridades del entretenimiento, quienes han expresado su apoyo a la Selección Mexicana y se han sumado al popular lema en redes y entrevistas.
Belinda también se sumó a la conversación al destacar en una entrevista la creatividad de los mexicanos con esta tendencia, señalando que el país "está con todo" y expresando su confianza en que la Selección mantenga el buen paso en el siguiente partido, con un equipo sólido y una energía positiva que impulse nuevos triunfos.
"Me encanta la creatividad de los mexicanos... como esa ´¿y si sí?´, me encanta, claro que sí va a ser".
Ademas agrego que Mexioc esta con todo y espera que el proximo partido tambien logr ela vitoria con una seleccion solida y energia increible,
A la lista de celebridades se suma Consuelo Duval, quien publicó una imagen de el famoso personaje de la secretaria que interpreta, llamada "Sisi", portando la camiseta de la seleción junto a la frase "¿Y si sí?".
Por su parte, el cantante Julión Álvarez compartió una fotografía con la playera del Tricolor acompañada del mensaje: "¿Y si sí, oiga? ".
Los integrantes de Shark Tank México, entre ellos Patricia Armendáriz, también se han unido a la tendencia, en referencia al impulso colectivo hacia la Selección. En su caso, se trató de una imagen donde aparecen varios de los "sharks" del programa.
Finalmente, el exportero Guillermo Ochoa también se sumó de manera más simbólica, al compartir una imagen en sus redes sociales portando un sombrero con la frase "¿Y si sí?".
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