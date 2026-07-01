"¿Y si sí?" ya es tendencia nacional: famosos y políticos se unen al apoyo al Tri

El "¿Y si sí?" dejó de ser solo una frase de aliento para la Selección Mexicana y se convirtió en uno de los lemas más populares de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El lema ya ha sido adoptado por figuras del ámbito político, del entretenimiento y del deporte, quienes lo han utilizado como muestra de apoyo al Tricolor antes y durante sus partidos.

Arturo Zaldívar

Ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y actual coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, quien tras la victoria de México publicó un video en sus redes sociales.

"Esta selección nos sigue dando motivos para soñar y mientras haya un motivo vale la pena soñarlo juntos".

Verónica Díaz Robles

Desde Morena, la senadora por Zacatecas, Verónica Díaz Robles, también compartió la expresión "¿Y si sí?" para mostrar su respaldo a la Selección Mexicana.

Enrique Vargas del Villar

Por su parte, el senador panista Enrique Vargas del Villar publicó un video vistiendo el uniforme del Tricolor acompañado del mensaje:

"¿Y si sí? Vamos con todo esta noche apoyando a la Selección Mexicana".

Lorena García Alcocer

A la tendencia también se sumó la diputada federal Lorena García Alcocer, quien escribió:

"Con la esperanza puesta y el corazón a tope. ¡Vamos México! ¿Y si sí?"

Incluso compartió su pronóstico de un triunfo mexicano por 2-0.

El "like" de Harfuch también llamó la atención

Aunque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no ha publicado mensajes con la frase en sus redes sociales, usuarios detectaron que dio "Me gusta" a una publicación de un medio de comunicación relacionada con el "¿Y si sí?"

like de Harfuch. Foto: Redes Sociales.



La falsa publicación de Enrique Peña Nieto

En medio de la euforia mundialista también comenzó a circular una imagen que simula una publicación en X atribuida al ex presidente Enrique Peña Nieto, en la que aparentemente escribía la frase "¿And if Yes".

Sin embargo, no existe evidencia de que el ex mandatario haya realizado dicha publicación. La imagen fue creada por usuarios en redes sociales como un montaje humorístico y rápidamente se viralizó.

falsa publicación de Enrique Peña Nieto. Foto. Redes Sociales.



Las celebridades también se suman al "¿Y si sí?"

El fenómeno también ha alcanzado a celebridades del entretenimiento, quienes han expresado su apoyo a la Selección Mexicana y se han sumado al popular lema en redes y entrevistas.

Belinda

Belinda también se sumó a la conversación al destacar en una entrevista la creatividad de los mexicanos con esta tendencia, señalando que el país "está con todo" y expresando su confianza en que la Selección mantenga el buen paso en el siguiente partido, con un equipo sólido y una energía positiva que impulse nuevos triunfos.

"Me encanta la creatividad de los mexicanos... como esa ´¿y si sí?´, me encanta, claro que sí va a ser".

Ademas agrego que Mexioc esta con todo y espera que el proximo partido tambien logr ela vitoria con una seleccion solida y energia increible,

Jajaja mi Beli Beli es la representación perfecta de las morras que andan viendo el mundial sin entender un carajo



Igual bienvenidos todos a este barco! Yo siempre he reventado a la Sele y hoy traigo la camiseta puesta todos los días ?? pic.twitter.com/PgGBUgPwgS — A L ?? A G U E R (@pavloalmaguer) July 1, 2026

Consuelo Duval

A la lista de celebridades se suma Consuelo Duval, quien publicó una imagen de el famoso personaje de la secretaria que interpreta, llamada "Sisi", portando la camiseta de la seleción junto a la frase "¿Y si sí?".

Julión Álvarez

Por su parte, el cantante Julión Álvarez compartió una fotografía con la playera del Tricolor acompañada del mensaje: "¿Y si sí, oiga? ".

Shark Tank México

Los integrantes de Shark Tank México, entre ellos Patricia Armendáriz, también se han unido a la tendencia, en referencia al impulso colectivo hacia la Selección. En su caso, se trató de una imagen donde aparecen varios de los "sharks" del programa.

Guillermo Ochoa

Finalmente, el exportero Guillermo Ochoa también se sumó de manera más simbólica, al compartir una imagen en sus redes sociales portando un sombrero con la frase "¿Y si sí?".