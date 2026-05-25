Romero advierte que el PAN "se volverá loco" si tocan a Maru Campos

El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió que el partido no dejará pasar la embestida contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y sacará todo el "manual de la resistencia civil pacífica" para defender a la mandataria, incluyendo marchas, clausuras simbólicas y otras acciones más.

En conferencia de prensa, sentenció que el fin de semana habrá una movilización en Chihuahua para defender a la mandataria, porque hay una indignación en toda la sociedad por la persecución contra una gobernadora por haber combatido el narcotráfico.

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"Cientos de miles de mexicanas y mexicanos nos vamos a volver locos si le ponen un dedo encima a la gobernadora Maru, que lo midan... Nos habremos de poner locos si insisten con su persecución política, que le midan", insistió.

Agregó que lo que está haciendo Morena es hacer crecer la figura de la gobernadora rumbo a los procesos electorales de 2026 y sentenció que rompió para emprender la línea de la persecución política contra la oposición, por el "crimen" de perseguir a sus aliados del crimen organizado.

"Si se quieren meter con Maru Campos se van a meter con todo el partido Acción Nacional y les aseguramos que con cientos de miles de ciudadanos que ya no aguantan, porque es vulgar que se metan con quien combate al crimen organizado", aseguró en conferencia de prensa.

Romero Herrera subrayó que se está diseñando un plan de acción para articular la defensa de la gobernadora, que arrancará el fin de semana con acciones multitudinarias.

Jorge Romero (@JorgeRoHe) confirma movilizaciones en respaldo de Maru Campos.



El dirigente nacional del PAN informó que particularmente este fin de semana se realizará un acto en Chihuahua, aunque más adelante se darán detalles. pic.twitter.com/fGLlaMmv4z — Azucena Uresti (@azucenau) May 25, 2026

El abogado Roberto Gil Zuarth advirtió que sería muy grave que, en la audiencia ante la delegación de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez, programada para el miércoles para la mañana, se cambiara la situación legal de la gobernadora de la calidad de testigo a imputada, lo cual sería un verdadero golpe de Estado, porque es una gobernadora que tiene fuero constitucional que no puede ser violado.

Precisó que no está obligada a comparecer y que tampoco se le ha dado acceso a las presuntas carpetas de investigación que saben que se han abierto, por lo que es muy preocupante que sea una estrategia de hostigamiento judicial.

Sobre las reformas electoral y judicial que se discutirán esta semana en el Congreso de la Unión, dijo que es un mecanismo más para tratar de controlar los procesos electorales y tener pretextos para anularlas si pierden en 2030.

#AlMomento | "Morena ha decidido cruzar la línea de la persecución política": Jorge Romero, Presidente Nacional del PAN, en conferencia de prensa sobre manifestación en apoyo a Maru Campos pic.twitter.com/1EI5cDByhj — Milenio (@Milenio) May 25, 2026

Dejó en claro que el PAN no está de acuerdo con la intervención extranjera, pero pedir la extradición de Rubén Rocha Moya y otros acusados por Estados Unidos, es un proceso legal, por lo que este es un instrumento más de manipulación electoral.

Aclaró también que la propuesta presidencial es una finta, porque prorroga las elecciones judiciales solo para 2027, pues todas las demás serán concurrentes en los años posteriores, por lo que va a seguir el caos electoral.

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