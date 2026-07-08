Diputada Daniela Álvarez acusa censura en Congreso CDMX

La diputada panista Daniela Álvarez Camacho acusó a la mayoría en el Congreso de la Ciudad de México de censura y de impedirle presentar un punto de acuerdo para demandar transparencia en el patrimonio de la coordinadora de los diputados de Morena, Xóchitl Bravo, a la que acusa de tener a su servicio tres camionetas de más de un millón de pesos cada una, sin que aparezcan en su declaración patrimonial.

Punto de acuerdo retirado y denuncia de falta de transparencia

Y es que el punto de acuerdo fue retirado del orden del día de la sesión de este miércoles, por lo que la legisladora tomó la palabra para denunciar la falta de transparencia de la legisladora de Morena y demandó aclarar el origen de esos vehículos de súper lujo.

Desde su curul, relató que Xóchitl Bravo y su pareja sentimental, el ex diputado local Jonathan Medina, han sido captados en el sótano del edificio del Zócalo, transportándose en una camioneta Land Rover que cuesta más de 1 millón 200 mil pesos, en una camioneta BMW que cuesta más de 1 millón 600 mil pesos y en una camioneta Sahara que cuesta más de 1 millón y medio de pesos.

Declaraciones patrimoniales y contradicciones con discurso de austeridad

Aclaró que Jonathan Medina es un prestador de servicios del Congreso de la CDMX y por tanto es funcionario público y también se le ha visto en otro carro, también BMW y en una motocicleta de la misma marca, dijo mientras mostraba fotos.

"Tan solo en los carros en los que se transportan tanto la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, como su pareja sentimental, quien también presta servicios en este Congreso, manejan más de 5 millones y medio de pesos", sentenció.

Aclaró que cuando se revisan sus declaraciones patrimoniales, ninguna de estas personas tiene reportado uno de estos automóviles en su declaración patrimonial, por lo que cuestionó que si son prestados a cambio de qué los obtuvieron.

La legisladora panista sentenció que además de todo esto contradice el discurso de austeridad de Morena y sentenció que, si realmente no tiene nada que esconder, la coordinadora de Morena tiene que dar la cara y explicar esta situación.

En respuesta a la queja de Álvarez Camacho, el presidente de la mesa directiva, Jesús Sesma Suárez, aseguró que no se ha censurado a nadie y que los reglamentos del Congreso establecen que el orden del día se aprueba en una sesión previa en la que las mayorías son las que deciden, les guste o no a los legisladores locales.

"Nos guste o no, los números nos gusten o no, están compuesta la Junta de Coordinación Política que viene siendo un reflejo de lo que hubo de la votación anterior de la elección y quienes los ciudadanos decidieron quién tuviera mayoría y quién no", sentenció.