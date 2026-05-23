Sheinbaum descarta tintes políticos en citatorio a Maru Campos y otros funcionarios

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que el citatorio recibido por la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, es un asunto que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República, por lo que dijo rechazar que tenga un trasfondo político.

Durante una gira de trabajo por Tabasco, donde sostuvo reuniones con productores y estudiantes, la presidenta Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el citatorio entregado a la gobernadora chihuahuense y sobre la existencia de posibles pruebas en su contra relacionadas con el operativo en el que fue desmantelado un narcolaboratorio, acción en la que participaron dos agentes de la Central Intelligence Agency (CIA).

Ante ello, Sheinbaum Pardo sólo se limitó a afirmar que el tema está en manos de la Fiscalía General de la República y reiteró que no se trata de una acción de carácter político.