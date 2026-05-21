Comisión Permanente avala extraordinario para discutir reforma judicial y cambios electorales

La reforma al Poder Judicial volverá al centro del debate legislativo luego de que la Comisión Permanente recibió la iniciativa para convocar a un periodo extraordinario de sesiones a partir del próximo 26 de mayo, en el que Morena y sus aliados buscarán discutir cuatro propuestas legislativas relacionadas con el sistema judicial y electoral.

Entre ellas el aplazamiento de la elección de personas juzgadoras hasta 2028, mecanismos de revisión de candidaturas para detectar vínculos con el crimen organizado y reformas para incorporar como causal de nulidad electoral la intervención de gobiernos, organismos o actores extranjeros en los procesos electorales mexicanos.

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El documento fue promovido por los presidentes de las juntas de coordinación política del Senado y de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco y Ricardo Monreal Ávila, respectivamente, y establece que durante el periodo extraordinario se discutirán y, en su caso, se aprobarán cuatro iniciativas:

La reforma constitucional impulsada por el Poder Ejecutivo Federal en materia del Poder Judicial una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear controles de integridad en candidaturas Una reforma constitucional para incorporar como causal de nulidad electoral la intervención extranjera Modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Hasta ahora ya fueron remitidas formalmente la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia de reforma judicial y las dos propuestas impulsadas por Ricardo Monreal Ávila relacionadas con nulidad electoral por intervención extranjera y cambios al sistema de medios de impugnación.

La única iniciativa pendiente de ser enviada corresponde a la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear mecanismos de revisión de candidaturas y detectar posibles vínculos con el crimen organizado.

La iniciativa de reforma constitucional en materia del Poder Judicial enviada por el Poder Ejecutivo plantea modificar nuevamente el modelo de elección popular de jueces, magistrados y ministros aprobado en la reforma judicial de 2024.

De acuerdo con la exposición de motivos, durante las primeras etapas de implementación de esa reforma se identificaron áreas que requieren ajustes normativos, administrativos y operativos para garantizar que los procesos electorales judiciales cuenten con mayor viabilidad técnica, capacidad organizativa y certeza jurídica.

La Comisión Permanente aprobó convocar a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a un primer periodo de sesiones extraordinarias.



Conoce más detalles en la #SesiónEnBreve. https://t.co/j8TDnAtpJt pic.twitter.com/KEANQMQ3mp — Senado de México (@senadomexicano) May 22, 2026

Entre los cambios planteados destaca aplazar de 2027 a 2028 la elección de personas juzgadoras, bajo el argumento de que las autoridades electorales y jurisdiccionales requieren más tiempo para consolidar capacidades técnicas, presupuestarias y operativas, así como armonizar la legislación secundaria derivada de la reforma constitucional.

El documento sostiene que el objetivo es fortalecer la legitimidad democrática del nuevo sistema de elección judicial y evitar riesgos que puedan afectar la organización, transparencia y confiabilidad de los comicios judiciales.

Otra de las propuestas que Morena prevé discutir durante el periodo extraordinario corresponde a reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales enfocadas en impedir que personas vinculadas con la delincuencia organizada accedan a cargos de elección popular.

La iniciativa contempla crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas integrada por cinco consejeros electorales designados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.

Ese órgano funcionaría como enlace entre partidos políticos y autoridades de seguridad, inteligencia y procuración de justicia para revisar antecedentes de aspirantes a candidaturas.

La propuesta establece que toda la información utilizada tendría carácter confidencial y reservado para evitar afectaciones al debido proceso.

Asimismo, Ricardo Monreal Ávila impulsa una reforma al artículo 41 constitucional para incorporar como causal de nulidad electoral la intervención extranjera en procesos electorales mexicanos.

La propuesta advierte sobre riesgos derivados de presiones políticas, económicas, tecnológicas o mediáticas provenientes del exterior que pudieran alterar la autenticidad y equidad de las elecciones.

El planteamiento busca que cualquier participación indebida de gobiernos, organismos, empresas o actores extranjeros pueda convertirse en motivo suficiente para invalidar una elección federal.

? MORENA QUIERE ANULAR ELECCIONES POR "INJERENCIA EXTRANJERA"



Si pierden una elección, ¿acusarán intervención de EEUU?



Y es que Ricardo Monreal presentó otra iniciativa electoral.



Busca que la intervención extranjera sea causal de nulidad de una elección.



Es decir, que una... pic.twitter.com/gUsqSrvEdv — Juan Ortiz ? (@Juan_OrtizMX) May 21, 2026

La cuarta propuesta incluida en el periodo extraordinario corresponde a modificaciones a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para actualizar las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

El documento argumenta que dichos cambios buscan fortalecer los mecanismos jurisdiccionales electorales, garantizar mayor certeza jurídica y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

Además de las cuatro propuestas legislativas en materia judicial y electoral, la convocatoria al periodo extraordinario también contempla desahogar asuntos parlamentarios pendientes, entre ellos solicitudes de licencia, reincorporaciones y tomas de protesta de legisladores, así como acuerdos de los órganos de gobierno del Senado de la República.