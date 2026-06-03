Duda Sheinbaum de filtraciones sobre visas a gobernadores mexicanos

Luego de la difusión de versiones en medios estadounidenses sobre presuntas sanciones y retiro de visas a gobernadores mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum planteó que existe una intención política detrás de la difusión pública de esos casos.

Durante su conferencia matutina, la mandataria se refirió a una publicación del diario Los Angeles Times en la que se menciona a dos gobernadores, aunque sostuvo que corresponde a los involucrados aclarar la situación.

Más allá de la veracidad de los reportes, Sheinbaum centró su cuestionamiento en la forma en que la información llega a la opinión pública. Según dijo, resulta válido preguntarse quién gana con la filtración de este tipo de versiones.

"¿Qué intención hay con quitar la visa y además hacerlo público? O sea, vamos a filtrar", señaló.

La presidenta consideró que algunos sectores utilizan estos episodios para enviar mensajes de presión política y generar incertidumbre entre la población mexicana respecto a posibles sanciones o restricciones migratorias.

Presidenta dice que es presión política

"Así luego se actúa por algunos sectores para decirle a los mexicanos: ´aguas, te van a quitar la visa´", afirmó.

Sheinbaum sostuvo que quienes actúan con apego a sus convicciones y dentro de la ley no deben sentirse intimidados por este tipo de versiones. También defendió la actuación de su gobierno al asegurar que trabaja en beneficio del país.

Sin mencionar nombres ni confirmar los reportes, la mandataria insistió en que existen elementos suficientes para cuestionar el trasfondo de las filtraciones y sostuvo que México tiene derecho a preguntarse cuál es el interés detrás de su difusión pública.