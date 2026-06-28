Somos MX apartará candidaturas para madres buscadoras y activistas

El dirigente de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, anunció desde el Monumento a la Revolución que, además de elegir a sus candidatos a cargos de elección popular directamente en las urnas para 2027, reservarán 20% de sus espacios para madres buscadoras, defensores de derechos humanos, campesinos y grupos vulnerables.

En un mitin y ante cientos de simpatizantes, dijo que Somos MX nace en medio de la peor crisis política en el país en los últimos 100 años, por el ataque desde el oficialismo a las instituciones.

Asimismo, dejó en claro que uno de los principales objetivos de este nuevo partido será impedir la confusión entre partido, gobierno y crimen organizado, y acusó que Andrés Manuel López Obrador sigue influyendo en este gobierno.

"Decirle, presidente Madero, que el espíritu de Porfirio Díaz renació hace poco en el cuerpo de López Obrador, que quiere seguir gobernando después de que abandonó el cargo", apuntó.

Advierte Guadalupe Acosta Naranjo que desde presidencia están buscando negar el registro a "Somos MX" ante el INE pic.twitter.com/C3LXL435Vt — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) March 23, 2026

Agregó que, a pesar de que el gobierno no quería que Somos MX naciera como partido político, consiguieron el registro y lucharán por recuperar al país con una fuerza política que viene a cambiar el rumbo del país.

"En México ya no hay democracia, y no la hay por muchas razones, pero si no hay un Poder Judicial independiente en México o en cualquier lugar del mundo, no hay un país democrático. Y en México el Poder Judicial ha sido secuestrado, ha sido asaltado por una pandilla que está en el poder", sentenció.

Acompañado de los integrantes de la dirección nacional del partido, dijo que ninguno de ellos será candidato a cargos de elección popular y subrayó que la principal tarea del partido es restaurar la República democrática.

Insistió en que este gobierno ha desaparecido el federalismo porque no se respeta a los municipios ni la división de poderes, y los órganos autónomos han desaparecido o han sido cooptados por el oficialismo.

Anunció además que el próximo 25 de julio instalarán su Consejo Nacional y el Consejo Consultivo Ciudadano para elaborar un proyecto alternativo de país de cara a las elecciones federales.

Acosta Naranjo refrendó que va a reservar 20 por ciento de las candidaturas de mayoría y de representación proporcional para que lleguen representantes de diversos sectores sociales a la Cámara de Diputados.

Controversias legales con el INE y defensa del partido

En este sentido, dijo que es urgente la renovación de la clase política y ella debe venir de las juventudes, por lo que Somos MX trabajará para hacerlo realidad.

Por lo que se refiere a la determinación del INE de pedirle que cambien su nombre y color, Acosta Naranjo reiteró que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar esta resolución.

Recordó que hace 18 meses el INE les autorizó utilizar esta nomenclatura, mientras que el Tribunal Electoral ya resolvió a su favor en un caso similar hace meses.

Sigue el contenido de Ovaciones en todas las plataformas digitales y no te pierdas lo último en noticias.