Embajador de EU llama a evitar politizar combate al narco: "La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos"

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, llamó a evitar que el combate contra los cárteles del narcotráfico se convierta en una disputa política y pidió fortalecer la cooperación bilateral frente a una amenaza que, aseguró, afecta por igual a ambos países.

A través de un mensaje que publicó en sus redes sociales, el diplomático sostuvo que la lucha contra las organizaciones criminales debe servir para unir esfuerzos y no para profundizar diferencias entre gobiernos o actores políticos.

Según señaló, las comunidades de ambos lados de la frontera comparten la misma demanda: vivir con seguridad y en paz.

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"Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles", expresó.

Johnson advirtió que convertir los desafíos de seguridad en temas de confrontación política debilita la capacidad de respuesta de las autoridades y retrasa acciones que podrían traducirse en mayor protección para la población.

En ese sentido, afirmó que cada momento dedicado a la disputa política representa una oportunidad perdida para fortalecer la coordinación entre México y Estados Unidos.

El posicionamiento ocurre en un contexto de creciente atención bilateral sobre el combate al crimen organizado, el tráfico de drogas y la seguridad fronteriza, temas que han generado tensiones periódicas entre ambos gobiernos respecto a estrategias, responsabilidades y mecanismos de cooperación.

La lucha contra los cárteles debe unirnos, no dividirnos. Las personas en ambos lados de nuestra frontera desean vivir con seguridad y en paz. Merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. Cada momento que dedicamos a convertir este... — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 1, 2026

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