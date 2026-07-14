¿Desafía al Tribunal? Noroña rechaza la sentencia y vuelve a insultar a Grecia Quiroz

La controversia en torno a Gerardo Fernández Noroña sumó un nuevo capítulo luego de que el senador de Morena respondiera públicamente a una resolución judicial que podría tener implicaciones en su carrera política.

Lejos de bajar el tono del debate, el legislador volvió a confrontar a la alcaldesa de Uruapan, reavivando una disputa que ha generado cuestionamientos sobre los límites del discurso político y la violencia política de género.

En Ovaciones te decimos qué fue lo que respondió Noroña a la sentencia por violencia política de género y el reciénte enfrentamiento que tuvo con la esposa de Alberto Manzo.





Noroña responderá a sentencia de Tribunal por violencia política de género

El senador Gerardo Fernández Noroña anunció que impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, instancia que determinó por unanimidad que incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género en perjuicio de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el legislador rechazó el fallo y aseguró que la resolución constituye una "arbitrariedad", al considerar que sus declaraciones forman parte del debate político y no de una agresión por motivos de género.

Noroña también lanzó un reto directo a las magistraturas que emitieron la sentencia para que expliquen públicamente los argumentos jurídicos que sustentan su decisión.

"Los reto públicamente a que expliquen su sentencia, que salgan a dar la argumentación de cómo decirle a alguien que se le despertó la ambición, que su declaración es terriblemente irresponsable y que su posición es fascista constituye violencia política de género", expresó.

El senador insistió en que las expresiones sancionadas habrían recibido un tratamiento distinto si hubieran sido dirigidas a un hombre.

Asimismo, sostuvo que el fallo sienta un precedente que, a su juicio, limita el intercambio de ideas entre hombres y mujeres que participan en la vida pública.

"Lo que ustedes plantean es un despropósito... están pretendiendo sentar un muy grave precedente de que no puede haber un debate político entre una mujer y un hombre", afirmó.

Noroña rechaza ser violentador de género



Noroña rechazó las acusaciones de violencia política de género relacionadas con el caso de Grecia Quiroz. El senador de Morena aseguró que los señalamientos buscan dañar su reputación pic.twitter.com/Re2zsgGCYA — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) July 14, 2026

Noroña acusa intento por frenar su carrera política

Durante su mensaje, el morenista aseguró que la resolución también busca afectar su imagen pública y obstaculizar sus aspiraciones dentro del Senado.

"Me quieren poner el San Benito de violentador, que es una infamia. Están queriendo cerrarme el camino a la actividad política y contribuyendo a las campañas de denuesto en mi contra", sostuvo.

Noroña vuelve a insultar a Grecia Quiroz

A pesar de la resolución del Tribunal Electoral, Fernández Noroña volvió a referirse a Grecia Quiroz con el calificativo de "fascista", reiterando que mantiene la misma opinión sobre la alcaldesa.

El senador argumentó que la presidenta municipal tiene "posiciones de ultraderecha" y aseguró que sus críticas obedecen únicamente a diferencias políticas.

Además, recordó que anteriormente señaló que a Quiroz "se le despertó la ambición" y que sus acusaciones contra actores de Morena tenían un propósito electoral.

En su mensaje, también hizo referencia a hechos ocurridos en Michoacán, donde afirmó que la alcaldesa protagonizó acciones que, desde su perspectiva, justifican sus críticas políticas.

Con ello, el legislador reiteró que no considera que llamar "fascista" a una figura pública constituya violencia política de género.

Las veces que Noroña ha insultado a mujeres

Las declaraciones contra Grecia Quiroz se suman a otros episodios en los que Gerardo Fernández Noroña ha protagonizado confrontaciones públicas con mujeres que participan en la política.

Entre los casos más conocidos destacan:

Sus constantes intercambios con la senadora panista Lilly Téllez , con quien recientemente volvió a protagonizar un enfrentamiento durante una sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado .

Diversas confrontaciones con legisladoras de oposición en tribuna y en redes sociales , donde ha utilizado calificativos que han sido ampliamente criticados.

El caso de Grecia Quiroz, que derivó en una sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán por violencia política de género.

Estos episodios han generado debate sobre el lenguaje utilizado en la confrontación política y los criterios que deben aplicarse para distinguir entre libertad de expresión y violencia política contra las mujeres.

Reelección de Noroña se ve afectada

La polémica surge en un momento clave para Fernández Noroña, quien analiza competir nuevamente por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado.

En días recientes trascendió que existían dudas sobre la posibilidad de que pudiera buscar una nueva elección para ese cargo.

Sin embargo, el propio senador informó que el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, le respondió por escrito que sí puede participar en el proceso interno.

Noroña explicó que consultará a los integrantes de su bancada antes de decidir si formaliza su candidatura, aunque reconoció que la controversia por la sentencia del Tribunal forma parte del contexto político que enfrenta.

El legislador considera que las críticas y la resolución judicial forman parte de una ofensiva que busca debilitar su posición rumbo a la elección interna del Senado, aunque hasta ahora no ha confirmado oficialmente si competirá nuevamente por la presidencia de la Mesa Directiva.