¿Reelección de Noroña en el Senado? Las polémicas y obstáculos que complican su candidatura

La renovación de la Mesa Directiva del Senado ya comenzó a mover las piezas dentro de Morena y entre la oposición.

Aunque la ley permite que quien preside este órgano pueda ser reelecto, el camino de Gerardo Fernández Noroña está lejos de ser sencillo.

En Ovaciones te decimos si Noroña podrá reelegirse para regresar a la presidencia del Senado.





¿Noroña podrá ser reelegido como presidente del Senado?

Entre disputas internas, críticas de otros partidos y una resolución judicial que ha generado controversia, la definición del próximo presidente del Senado promete convertirse en una de las decisiones políticas más relevantes rumbo al nuevo periodo legislativo.

El legislador morenista reconoció públicamente que analiza buscar un nuevo periodo al frente de la Cámara Alta; sin embargo, también admitió que primero deberá conocer si cuenta con el respaldo suficiente dentro de su propia bancada antes de formalizar cualquier aspiración.

Noroña enfrenta críticas dentro y fuera de Morena por reelección

La posibilidad de que Gerardo Fernández Noroña permanezca como presidente del Senado para el periodo legislativo 2026-2027 ha provocado reacciones encontradas.

Aunque la Ley Orgánica del Congreso General permite la reelección de quienes integran la Mesa Directiva, diversos legisladores consideran que la continuidad del morenista dependerá más de los acuerdos políticos que de la legislación.

Desde Morena, el coordinador parlamentario Ignacio Mier Velazco dejó claro que ningún aspirante tiene garantizado el cargo.

"Tenemos que tener a un presidente de la Mesa Directiva que no solamente garantice la buena conducción de los trabajos en el Pleno, sino que asuma una responsabilidad institucional y de representación legal del Senado", declaró.

El senador también explicó que la candidatura deberá contar primero con el respaldo de los 67 integrantes de la bancada de Morena y posteriormente construirse mediante consensos con sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Además de Fernández Noroña, ya manifestaron interés en competir por la presidencia del Senado legisladores como Higinio Martínez, Óscar Cantón Zetina y Manuel Huerta, mientras que incluso algunos sectores han planteado que el PVEM encabece la Mesa Directiva como parte de los acuerdos de la coalición.

Resolución por violencia política de género pone traba a su candidatura

Uno de los principales temas que rodean la eventual reelección de Fernández Noroña es la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que determinó que incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género.

El senador rechazó dicha determinación y aseguró que impugnará la resolución por la vía legal.

"No ejercí violencia política contra ninguna mujer", ha sostenido el legislador, quien considera que esa resolución será utilizada políticamente para intentar impedir su regreso a la presidencia del Senado.

Aunque aún falta conocer los efectos jurídicos definitivos del caso, distintos actores políticos consideran que el fallo podría influir en el proceso interno de Morena y en la votación del Pleno.

PAN y PRI rechazan una nueva presidencia de Fernández Noroña

Las principales bancadas de oposición también fijaron postura respecto a una posible reelección del senador morenista.

La senadora del PRI Carolina Viggiano afirmó que corresponde a Morena decidir quién encabezará el Senado, aunque criticó severamente la posibilidad de que Fernández Noroña continúe en el cargo, al señalar que mantiene una actitud ofensiva hacia otros legisladores.

En el mismo sentido, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, aseguró que el senador mantiene conductas misóginas durante los debates parlamentarios.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, sostuvo que la gestión de Fernández Noroña generó confrontación y división dentro del recinto legislativo.

El legislador panista consideró que quien presida la Cámara Alta debe representar a todas las fuerzas políticas con imparcialidad y añadió que la resolución relacionada con violencia política de género podría abrir un debate sobre su eventual elegibilidad.

¿Cómo se elegirá al próximo presidente del Senado?

La renovación de la Mesa Directiva se realizará el 1 de septiembre, cuando inicie el nuevo año legislativo.

Antes de llegar al Pleno, Morena definirá durante su reunión plenaria de agosto quién será la persona propuesta para encabezar la presidencia del Senado.

Posteriormente, la elección se llevará a cabo mediante votación secreta por cédula, requiriéndose la mayoría absoluta de los senadores presentes.

Aunque la legislación permite la reelección, el futuro político de Gerardo Fernández Noroña dependerá de superar primero el filtro interno de Morena, construir acuerdos con sus partidos aliados y enfrentar un escenario donde las críticas, la competencia interna y las polémicas recientes han complicado significativamente sus aspiraciones.