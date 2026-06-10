“Es tiempo de definiciones”, Gobernación reitera a los maestros de la CNTE

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez reiteró a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que la mesa del diálogo sigue abierta, pero también aseveró, “es necesario pasar a una nueva etapa y como dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es tiempo de definiciones”.

Tras concluir sin acuerdos, la cuarta reunión de los representantes del gobierno federal, esto es, la titular de Gobernación, junto con el secretario de Educación Pública, Mario Delgado y el director del ISSSTE, Mario Delgado, Rodríguez comentó que se profundizó la información sobre las propuestas que ha hecho el Gobierno de México a los maestros.

También, dijo, se les propuso iniciar de inmediato una ruta de trabajo que incluya una consulta democrática, escuela por escuela, para lograr una iniciativa de reforma educativa que haga posible la desaparición del USICAMM.

De esta forma, se establecería una nueva relación de trabajo entre maestras y maestros, y el Estado, donde prevalezcan los derechos laborales, la transparencia y “no se caiga en las prácticas del pasado de los gobiernos neoliberales, de corrupción e influyentismo”.

La responsable de la política interna del país aseguró que el gobierno “quiere avanzar de manera gradual hacia la recuperación de principios públicos, sociales y solidarios” en el sistema de pensiones, fortaleciendo instituciones ya existentes como el Fondo de Pensiones para el Bienestar y el PENSIONISSSTE, y construyendo nuevas instituciones públicas como la aseguradora pública para pensiones.

Agregó que se les propuso la instalación de una Comisión Permanente que aterrice jurídica y técnicamente estos planteamientos que hizo el gobierno, “para que podamos tener de su parte observaciones, comentarios y análisis que nos permitan encontrar coincidencias”.

De ahí que, aseveró, los funcionarios plantean ir por el camino del acuerdo y dar seguimiento a sus solicitudes; además de que siguen a la espera de una respuesta “que, deseamos, sea positiva".

“Aquí en esta mesa está abierta el diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y como dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es tiempo de definiciones. El Gobierno de México ha hecho valiosos planteamientos”, señaló.

Y por ello, sostuvo que se esperan las contrapropuestas de parte de los mentores que permitan aproximaciones y avances.

“Aquí en esta mesa está abierta el diálogo, pero es necesario pasar a una nueva etapa y como dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, es tiempo de definiciones. El Gobierno de México ha hecho valiosos planteamientos”, señaló.

Puntualizó que el actual, es un gobierno que respeta los derechos humanos, la libre manifestación pacífica y el libre tránsito de la población.

La CNTE salió sin acuerdos de la reunión con el gobierno.



"Esperamos su respuesta y su contrapropuesta".



La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, llamó a la CNTE a continuar el diálogo tras la reunión de este miércoles y enfatizó que el Gobierno federal no puede… pic.twitter.com/lCYvb4LQX6 — Soledad Durazo Barceló (@SoledadDurazo) June 11, 2026

Y convocó a evitar más afectaciones a niñas, niños y adolescentes que están por concluir el ciclo escolar, quedando a la espera de las definiciones que tome la CNTE.